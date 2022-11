Il ritorno di Marco | #4WD

Cambia la scuola, non certo il successo, le conferme e, perché no, le rivincite.

Ieri al “Mattei” di Casamicciola c’è stato lo spoglio elettorale del voto per i nuovi rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio d’Istituto. Oltre all’ottimo uscente Stefano Mattera, tra i candidati c’era proprio lui, Marco Trofa, il “fascistello razzista” prima portato in palmo di mano al Liceo “Ischia”, poi messo al bando come un appestato dopo la vicenda del messaggio in chat privata sul murale di quella sottospecie di sedicente artista presuntuoso di cui ho già dimenticato il nome; e poi, ancora, destinatario delle “porte aperte” da parte della dirigente del Liceo Barbieri, con un laconico invito a restare pervenutogli a seguito della richiesta di nulla osta per il cambio scuola.

Ebbene, Marco ha vinto ancora una volta, facendosi eleggere con oltre duecento voti immediatamente dopo il rappresentante uscente, sconfiggendo anche i soliti buontemponi che si sarebbero preoccupati, pochi giorni prima del voto, di riferire al Dirigente Scolastico Calise che “se Trofa viene eletto le creerà senz’altro problemi”.

Marco ha portato al “Mattei” la sua head di successo, quel “Volare Alto” che gli regalò uno strepitoso successo elettorale al Liceo per due anni di fila e che ha attualizzato con un motto che richiama “tecnica e merito a scuola”, in cui la tecnica viene simboleggiata dalla macchina volante di Leonardo da Vinci e il merito dal grande Enrico Mattei, a cui la sua nuova scuola è intitolata e di cui proprio quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario della morte.

Il “Mattei” è la seconda famiglia dove Marco ha scelto di proseguire i suoi studi, andando via da un ambiente ostile che solo per salvare la faccia avrebbe voluto accoglierlo nuovamente dopo avergli inflitto la punizione esemplare che lo ha portato alla bocciatura. Ma oggi, il “Mattei” è anche il nuovo teatro in cui Marco ha subito cominciato a dimostrare il suo valore, ricominciando con estrema maturità un percorso il cui anno di ritardo sembra essere già solo uno spiacevole ricordo.