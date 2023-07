Opere dell’Artista Clotilde Lafont-König

Clotilde Lafont-König, nata a Parigi da madre italiana e padre francese, vive e lavora con il marito tedesco a Bonn in Germania.

Dopo la Laurea e il Dottorato in Legge ha dato spazio anche alla sua inclinazione verso l’espressione creativa e artistica, frequentando le facoltà di Belle Arti a Bruxelles e Braunschweig (Germania), realizzando opere di pittura, ricamo, collage e sculture con i più svariati materiali come carta, stoffa, legno, metallo e persino materiale di risulta.

Come presidente della GEDOK, un importante associazione tedesca di donne artiste, promuove l’attività creativa femminile con mostre ed eventi.

Numerose le sue esposizioni in Europa (Germania, Francia, Italia, Polonia, Gran Bretagna, Svizzera, Romania, Belgio), in Africa (Kenya, Sudan, Gambia), in Asia (Azerbaigian, Giappone, Corea del Sud) e negli USA.

L’artista trae ispirazione sia dal mondo della musica (ha illustrato due libri per bambini sulle opere “Lo Schiaccianoci” e “Il Barbiere di Siviglia”), sia dai costumi e dalle tradizioni dei popoli conosciuti da appassionata viaggiatrice, sia ancora dai grandi temi attuali come la salvaguardia dell’ambiente, l’impatto della tecnologia sulla nostra vita o la ricerca della pace nel mondo (in una sua mostra sul Giappone ha presentato una scultura assemblata da mille gru di carta di origami, che a Hiroshima sono simboli di speranza di pace dopo la bomba atomica).

Clotilde ama trasformare, studiare ed elaborare gli oggetti, sezionarli e ricomporli per creare qualcosa di nuovo che porta lo spettatore a riflettere. Oggi ci dimostra attraverso la matita, un oggetto umile ma importante, ecologico ed economico, come la millenaria cultura dello scrivere a mano venga sorpassata dalla tecnologia digitale e come venga sempre meno la calligrafia individuale, che pure rappresentava una sorta di impronta digitale individuale.

Così si perde la grande varietà di scritture dei popoli, e anche la materia prima della matita, il legno, l’albero, il bosco vengono saccheggiati e distrutti.

Clotilde seziona le matite e con i suoi componenti e migliaia di trucioli del temperamatite ricostruisce nuovi alberi, fiori, oggetti e persino un mappamondo.

La mostra: “Back to the Woods” | “Il ritorno al bosco” | “Zurück zum Wald” vuole essere un monito e nello stesso tempo aprire alla speranza che, anche se l’uomo finora ha avuto un rapporto egoistico e ostile nei confronti della natura, potrebbe riuscire ancora a trovare nuove vie per una convivenza rispettosa con l’ambiente.