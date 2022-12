Il rischio decisionismo | #4WD

Le conseguenze dell’eco mediatica legata alla frana di Ischia, se solo per un attimo vogliamo tralasciare il potenziale danno alle presenze turistiche previste per Natale e Capodanno, si stanno attualmente riverberando in due canali che ci toccano molto da vicino e in modo molto diverso.

Il primo nasce a mio giudizio dalla puntata di “Porta a Porta” di martedì sera, quando Bruno Vespa in persona ha messo a nudo con forza sia l’assurdità di un’isola con ben sei Comuni sia l’inaccettabile lassismo delle pubbliche amministrazioni nell’adottare provvedimenti importanti, anche laddove non avevano neppure il problema di reperire i fondi necessari perché già messi a disposizione dagli Enti sovracomunali.

So bene che una legge che riunisse d’imperio le sei municipalità ischitane (un’ipotesi che, da quanto so, ha fatto sobbalzare dalla sedia sia il sindaco di Forio che quello di Barano), se non opportunamente studiata, risulterebbe facilmente incostituzionale. Ma se quello che ancora oggi rappresenta il primo influencer della politica italiana (Andreotti diceva che “Porta a Porta è di fatto la terza camera del Parlamento italiano”) ha spinto così tanto su questo tasto così come sul ripristino delle opere fasciste di contenimento delle acque lungo l’Epomeo, non mi meraviglierei di un improvviso quanto insperato decisionismo anche su altri temi oltre Casamicciola: perché no, la protezione dell’abitato di Ischia Ponte dall’allagamento del Piazzale Aragonese e del Piazzale delle Alghe e dintorni.

Ma un eccesso di decisionismo (e qui vengo al secondo canale) potrebbe portare anche ad un altro genere di provvedimento affrettato e, probabilmente, incostituzionale: mi risulta che ieri si stessero monitorando finanche tutte le attività commerciali presenti sul lungomare tra Casamicciola e Lacco, perché dopo l’ultima microfrana in quella zona qualcuno pensa di sfollarle. E se tanto mi dà tanto verso una zona rossa sempre più ampia, che ne sarà di tutte le case e le attività incontrate dalla scia del fango dal Celario fino al mare?