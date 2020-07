Il Rio Corbore colpisce ancora: «Il mare del Lido marrone e puzzolente!»

Ci risiamo! Nel pieno di una estate già problematica, ecco che gli scarichi del Rio Corbore tornano ad inquinare il mare del Lido di Ischia. Il racconto di alcuni bagnanti è emblematico di come si vuol fare turismo senza preoccuparsi di risolvere problemi annosi e ben noti: «Mentre facevamo il bagno in un mare cristallino, si è improvvisamente aperto questo scarico che ininterrottamente per almeno 20/25 minuti ha riversato acqua marrone schiumosa e puzzolente. La spiaggia in pochi minuti è stata sommersa da questa schifezza, così come il mare è diventato di un colore completamente marrone e pieno di una schiuma che si è diffusa velocemente lungo tutto il lido».

Si può facilmente immaginare la reazione di tutti coloro che hanno avuto la sfortuna di assistere all’indecente spettacolo. Addio bagno rinfrescante!

Gli scarichi fognari abusivi nell’alveo del Rio Corbore, che dovrebbe raccogliere solo acque piovane, sono come detto un fatto notorio da decenni. Eppure ogni anno si ripresenta lo stesso scenario. Assenza di controlli da parte di chi dovrebbe appunto controllare e punire chi scarica abusivamente. E così accade che in una giornata di sole improvvisamente un’acqua cristallina come descritta dai nostri lettori, venga invasa da liquami fetidi. Uno scandalo, l’ennesimo.