Il rinascimento ischitano | #4WD

Chapeau a chi fa parlar bene di Ischia, sempre e comunque. Salvo pensare ancora oggi, alle soglie del 2023, di poter riposizionare una località turistica solo attraverso editoriali in perfetto stile “marchetta”, dimostrando così quanto certe competenze possano tranquillamente confinarsi nell’autoreferenzialità.

Domenica scorsa “Il Sole 24 ore” ha scritto della nostra Isola, riportando le dichiarazioni di Maurizio Orlacchio e Michele Sambaldi. Al di là delle diverse e senz’altro evitabili inesattezze di certa nomenclatura riportate dall’autrice del pezzo, ho rilevato nelle parole di Orlacchio un linguaggio decisamente stantio, una retorica poco accattivante e, soprattutto, un’inclusione tutt’altro che oggettiva e piuttosto campanilistica e corporativistica nelle menzioni.

Sicuramente migliori le dichiarazioni di Sambaldi, sebbene lo stesso sembra attribuire al gruppo ISCHIA IS MORE meriti decisamente sopravvalutati nell’ambito del rinnovato interesse verso Ischia da parte di nuovi mercati e segmenti turistici quando, in concreto, lo stesso gruppo svolge una sì lodevole attività, ma ridotta al minimo sindacale dall’incapacità di conferire al progetto le giuste risorse economiche e che resta in ogni caso ancora poco inclusiva.

“Il rinascimento di Ischia” può e deve partire non solo dalla bellezza dell’Isola ma anche facendo leva sulla sempre più ingente e meno giustificata crescita dei prezzi e dei costi di Capri, della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana, specie potendo garantire un’offerta dai diversi e più ampi contenuti. Ischia sta gradualmente diventando sempre più appetibile per investitori che vi intravedono possibilità di crescita inespresse; e questo, a mio giudizio, lo si deve per gran parte proprio al gruppo Pellicano (di cui Sambaldi è manager) e alla visibilità ricevuta da Ischia dopo l’acquisizione del Mezzatorre.

Intanto, sperando sempre nella nascita di un sistema di qualità d’area del turismo locale, attendiamo fiduciosi notizie da Ejarque. Ma… è ancora un consulente incaricato del Comune di Ischia?