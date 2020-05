Il rilancio dell’economia isolana passa attraverso scelte da fare e subito

Leo Pugliese | Che saranno vacanze insolite, per chi se le potrà permettere, quelle di questo 2020 ormai è cosa arcinota. Di convivenza con il Coronavirus innanzitutto. Si tenderà a privilegiare il turismo di prossimità, sia per riscoprire (e sostenere) l’Italia, sia perché i lunghi spostamenti potrebbero essere complicati. E la parola d’ordine continuerà con ogni probabilità ad essere distanziamento.

“Andremo al mare questa estate” ha invece assicurato il sottosegretario al ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Lorenza Bonaccorsi, in un’intervista a Rainews24.

Sul tavolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ci sono diverse ipotesi al vaglio, anche se niente è ancora certo. Ancora, d’altronde, sono vietati gli spostamenti tra regioni. La soglia fissata dagli esperti per dare il via libera agli spostamenti è un indice di contagio R0 pari a 0,2.

Giorni fa una ventata di ottimismo furono le parole del Presidente del Consiglio che nel contesto di un’intervista al Corriere ha dichiarato che quest’estate andremo in vacanza. “Non staremo al balcone e la bellezza dell’Italia non rimarrà in quarantena. Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città”, precisò il capo del Governo augurandosi anche che i connazionali trascorrano le proprie ferie in Italia.

Le dichiarazioni di Conte sulla possibilità di andare in vacanza, se da un lato sembrano alimentare le speranze di molti operatori di poter ripartire con la prossima stagione estiva; dall’altro stridono fortemente con lo stato di difficoltà in cui si trovano le imprese del settore turistico e ricettivo anche isolano, che necessitano di aiuti economici concreti per riprendere l’attività, non di mere dichiarazioni d’intenti, e soprattutto hanno bisogno di indicazioni ufficiali sulle misure di igiene e sicurezza da adottare. In più, per decidere se riaprire o meno, molte aziende attendono di conoscere le eventuali responsabilità che potrebbero essere imputate agli imprenditori del comparto.

Sul versante più strettamente locale il capogruppo di Per Procida e commissario di Forza Italia, in una nota ha ribadito tutto il suo disappunto per i ritardi accumulati e che rischiano di mettere in ginocchio anche le attività isolane:

“Dall’inizio dell’emergenza coronavirus la totalità di scienziati, politici, imprenditori è concorde su di un unico concetto: “Tutto non sarà più come prima”. In effetti, ognuno di noi lo ha ben percepito anche se, da italiani, e i procidani non fanno eccezione, pensiamo che la cosa riguardi gli altri e non noi in prima persona. Alcune cose che si stanno verificando in questi ultimi giorni ne sono l’esatta rappresentazione. Tempo fa, ovviamente inascoltati, avevamo lanciato la proposta di mettere insieme le professionalità del territorio e tutte le forze politiche che rappresentano i cittadini al fine di mettere in piedi quella che sarebbe potuta essere la Procida del futuro, partendo dalle cose che oggi non vanno e ripartire con nuove prospettive. Quasi inutile sottolineare che nulla di tutto ciò è avvenuto e quindi siamo arrivati al punto di far passare per grandi vittorie politiche lo spostamento di una cosa di aliscafo di 10 minuti oppure gran concessione spostare una scadenza di tasse locali per altro previste da leggi nazionali o comunali.

Ciò detto, ribadiamo che il futuro dell’isola, anche dell’imminente stagione estiva dipenderà in primo luogo da un sistema di mobilità (trasporti marittimi, trasporto su gomma, trasporti privati) nel quale, forza cose, si dovranno innestare processi molto diversi da quelli degli anni recenti e passati, che già per molti versi avevano dimostrato ampi punti di debolezza. In secondo luogo andrà ben organizzato il comparto del turismo in tutti i suoi aspetti a partire dalle affittanze sulle quali già percepiamo segnali fortemente segativi. Sotto questo profilo come poter accettare che imprenditori che dovranno, per poter aprire il portone, sobbarcarsi di ulteriori spese per adeguarsi alle normative anti covid e che potranno contare, forse, sul solo cliente di prossimità regionale, possano vedersi scavalcati da chi, in nero, fitterà, casomai a costi ribassati, mettendo così, tra l’altro, a rischio la salute dell’intera comunità (ci chiediamo: come sarà possibile tracciare questa tipologia di “turista”?).

Stesse problematiche riguardano attività commerciali, oggi in ginocchio, immagino i parrucchieri, estetisti, etc., che dovranno fronteggiare la concorrenza sleale e poco professionale di chi, non solo non si è mai fermato, ma che, ironia della sorte, casomai accede anche a strumenti di sostegno economico nazionale, regionale e comunale. In un periodo difficile, che purtroppo non ci lascerà nel breve periodo, già unendo le forze le cose non saranno semplici, figuriamoci per un uomo solo al comando”.