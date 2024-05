Il ricordo. Luciano Bondavalli, il “Leone Bianco” del by night ad Ischia

Sono passati già cinque anni da quando “Luciano” non c’è più e sembra già un’eternità. Colpa del mondo che gira sempre più veloce e del suo mondo, quello del by night, che in buona sostanza ad Ischia ed altrove è sparito, al pari del Leone Bianco.

Luciano Bondavalli è stato, insieme a Tonino Baiocco, l’eponimo del by night ischitano; e se il primo è stato il protagonista del mondo della notte tra gli anni sessanta e gli ottanta, Luciano ne ha raccolto il testimone quando Baiocco ha progressivamente rarefatto le serate del Jane e di conseguenza lasciato il proscenio della vita notturna al meno giovane dei due fratelli Bondavalli.

Per un destino che pare quasi beffardo, la scomparsa di Luciano ha di fatto messo in moto il meccanismo che ha poi portato ai titoli di coda per la sua creatura, il Valentino, chiuso formalmente dal fratello Marcello, non senza qualche polemica ma soprattutto non senza l’amarezza e la nostalgia dei tantissimi che in quel locale ci hanno passato le notti più belle della loro vita.

E’ stato così per il primo Valentino, quello di via D’Avalos, un night club vecchio stile, piccolissimo divenuto di gran successo, un posto talmente piccolo ma affollato dove spesso dovevi andare a genio al suo proprietario per poterci entrare e poi per il nuovo Valentino, quello di piazzetta dei Pini (di sotto la piazzetta, per la precisione) nato accanto al Charly, discoteca che poi ha fagocitato inglobandolo.

Per un quarto di secolo buono Il divertimento notturno ad Ischia ha avuto un nome pressochè unico, Valentino appunto.

Merito sicuramente, nel caso del New Valentino, di una azzeccatissima intuizione architettonica di Luciano che, quando ancora andavano di moda le discoteche piene di specchi e di penombre, si inventò una disco a forma di piazzetta mediterranea dove trionfavano i colori e dove seppe distillare la formula del disco piano bar, in cui si alternavano con eguale gradimento la musica italiana suonata dal vivo con le selezioni di musica disco straniera (in tutte le sue più svariate declinazioni e contaminazioni).

Di giorno Luciano era essenzialmente schivo, taciturno e riservato mentre di notte, nel suo mondo, si trasformava e sapeva affascinare con un carisma innegabile che lo ha reso personaggio al di là della sua stessa voglia di esserlo.

Con la sua morte si è chiusa un’epoca per la nostra isola che non tornerà più; è cambiato il mondo del by night, Ischia sta cambiando pelle e dna, sono cambiati i riti ed i luoghi della movida con nuovi protagonisti e nuove realtà, come è giusto che sia.

Luciano Bondavalli però ci mancherà come ci mancherà il Valentino, griffe indimenticabile dell’Ischia by night