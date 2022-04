Il ricordo. Juniores, 21 anni fa l’ultimo trionfo targato «Carosello»

E’ il 2 Aprile 2001. La Juniores dell’Ischia vince in casa della Sanità e chiude il proprio girone con due punti di vantaggio sulla Barrese. I gialloblù guidati da Nello “Carosello” Migliaccio si imposero in un girone tostissimo con Internapoli, Promotion, Ponticelli, Capri, El Brazil, oltre a Forio (Savio, Grieco, Peppe Mattera…) e Barano (Roberto e Vito Manna…) che nei derby ben difficilmente tiravano indietro il piede. «Ischia Campione! Alla “Paratina” di Chiaiano l’Ischia conquista i tre punti utili che le consentono di chiudere il girone in testa e di tenere a bada la Barrese- scrive “Il Golfo” –.

Alle ore 18.25 di ieri, la squadra di Nello Migliaccio ha ottenuto la certezza di disputare la seconda fase regionale, quando si confronterà con le prime degli altri gironi (…). L’Ischia fa centro al terzo tentativo, dopo due campionati persi proprio in extremis (allenatori Rosario Tortora e Domenico Saurino, ndr)». Decisivi i gol di Diego Barr, Mazzucchiello e Ferrandino. Questa la formazione scesa in campo alla “Paratina” di Chiaiano: Francesco Monti, Egidio Fermo, Antonio Mazzella, Delio Fermo, Mimmo Ciccarelli, Antonio Ferrandino, Ciro Barile, Sabatino Mazzucchiello, Michele Alvi, Micheal Saturnino, Diego Barr. Nella ripresa entrarono Roberto Manzi per Ciccarelli e Lino Costa per Barr. In panchina Attilio Valerio, Monti G. Mazzella M., Oratore, Mattera. Di quel gruppo, i fratelli Fermo, Mazzella, Alvi, Ciccarelli e Mazzucchiello facevano parte in pianta stabile della prima squadra allenata da Bruno Mandragora.

Classifica finale con Ischia prima con 54 punti, Barrese seconda con 52, Capri e Internapoli C. terze a 49: poi D.Promotion 47, El Brazil 40, V.Ponticelli 33, Forio 31, Sanità 28, Napoli Est 25, Barano 22, F.Sangiovannese 7, Aspepa P.P. -1.