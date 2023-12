Il ricordo di Federica Taglialatela e delle altre vittime dopo39 anni da una strage avvolta ancora nel mistero

Gianni Vuoso | Trentanove anni fa perdeva la vita Federica Taglialatela, una giovanissima di 12 anni, alunna della SMS “G. Scotti”, partita da Napoli per trascorrere le feste di Natale insieme ad una zia residente a Milano.

Insieme a Federica, persero la vita altre 15 persone e poi, dopo un anno, morì anche il padre di Federica, Gioacchino, in seguito alle ferite riportate. Fu una strage, quella che ormai ricordiamo come la Strage del treno Rapido 904 che partì da Napoli il 23 dicembre 1984, dal binario 11 della Stazione Centrale di Napoli. Una delle stragi fasciste le cui responsabilità sono in gran parte, ancora nascoste nell’armadio dei misteri, come tutte le altre stragi che hanno insanguinato l’Italia, fin da quella di Portella della Ginestra del 1947.

La bomba, telecomandata, scoppiò all’interno della Grande Galleria dell’Appennino. Fu una grande tragedia che i media nazionali e internazionali raccontarono in ogni particolare. E grande fu la partecipazione della Scuola “Scotti” che Federica frequentava.

Come ogni anno, da quel lontano dicembre, l’Associazione dei Familiari delle Vittime organizzano la manifestazione a Napoli, alla Stazione Centrale, dove, oltre alla presenza della dinamica presidente Rosaria Manzo, quest’anno è stata registrata anche la presenza del sindaco di Napoli Manfredi, anche in rappresentanza della Città Metropolitana, esponenti della Regione Campania, della Cgil di Napoli e Campania, delle Grandi Stazioni FS, di Libera Campania, di Radio Siani e del presidente della Fondazione Polis, don Tonino Palmese. Istituzioni, cittadini e parenti delle vittime hanno scoperto la nuova targa del Comune di Napoli alla testa del binario 11, insieme al suono della sirena e ad un minuto di silenzio. Incisivo come sempre, il messaggio di Rosaria Manzo: “Vogliamo ribadire il valore della memoria di ciascuna delle 16 vittime e dei 267 feriti della strage- ha detto- che ha segnato uno dei punti più cupi della storia della nostra Repubblica. Dietro ognuna di queste persone ci sono storie e sogni infranti, non dimentichiamolo mai”.

Presenti alla Stazione Centrale anche l’assessore del comune d’Ischia Adriano Mattera con il gonfalone del Comune e Fedele Mattera alias “Fra’ Fedele” che, in un affettuoso posto sulla sua pagina di fb, ha ricordato: “Avevo 14 anni quando venni qui, per la prima volta, col prof. Gianni Vuoso. Oggi, dopo 30 anni, sono qui per la memoria e per l’impegno, dovuti alla piccola Federica Taglialatela e alle altre vittime innocenti. Sono davvero felice di vedere il gonfalone della Città di Ischia, che è l’unico presente, oltre a quelli della città di Napoli e della Regione Campania”. Fra Fedele ha anche allietato la manifestazione con la sua band e con la zampogna che ormai suona da grande esperto.