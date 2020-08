Il ricordo del Maestro Gaetano Mattera

Carissimo Gaetano,

la notizia della tua dipartita ci ha lasciati attoniti, increduli. E ora che scriviamo queste righe, abbiamo il cuore colmo di dolore per non avere più accanto a noi, in mezzo a noi una persona speciale, una persona che è stata capace di essere, nel contempo, un collega leale, un amico sincero, un docente straordinario.

Agli alunni che hanno frequentato il plesso “Don Vincenzo Avallone” di Panza, dagli anni ’70 agli anni ’90, hai saputo inculcare amore per il sapere, senso di giustizia, lealtà e onestà di pensiero, dedicandoti ad ognuno di loro con generosità e profonda passione. Hai contribuito ad innovare il sistema scolastico tradizionale, ricercando sistemi educativi alternativi, al fine di coinvolgere nel discorso educativo della scuola, soprattutto quegli alunni che, per condizionamenti di varia natura, erano meno partecipi. Per dirla con Gentile, hai anelato sempre ad orizzonti celati dalle nebbie.

Precorrendo le più recenti Indicazioni Nazionali, hai promosso e attuato iniziative di scuola aperta al territorio, hai cooperato con un collega per l’introduzione del basket nella scuola, sei stato promotore dell’uso della tecnologia a fini didattico-educativi, ponendoti, se necessario, in prima linea per portare avanti con determinazione le iniziative che capivi essere importanti per una Scuola che doveva accogliere tutti, non selezionare i migliori.

Se questo ruolo della Scuola oggi è diffusamente riconosciuto, lo si deve a te e a quanti come te a partire dagli anni settanta ne hanno determinato la rivoluzione copernicana, esercitando la professione di docente con onestà, passione e attenzione nei confronti di ogni singolo alunno.

Sei stato un collega leale, corretto, onesto. Ci hai coinvolti nelle tue tante iniziative con il tuo “fare”. Hai saputo accettare e condividere le idee degli altri, dando il tuo fattivo contributo per la loro concretizzazione.

Nei momenti di “burrasca” ti sei posto come baluardo dei colleghi e, per esserlo fino in fondo, hai addirittura dato vita ad un Sindacato; era necessario tutelare i diritti degli alunni e di tutto il personale della Scuola.

Anche svolgendo questa funzione hai dato il massimo: hai investito energie, tempo e denaro personali. Ma in una società com’è la nostra in cui azioni senza significative ricadute sociali assumono la dignità di “gesta eroiche” e parole, talvolta vuote, risuonano come fanfare, il tuo agire silenzioso è passato in sordina. Della tua lealtà, della tua onestà, della passione che animava ogni tua azione non ne ha mai parlato nessun giornale, ma il tuo agire con la schiena diritta ti ha fatto risplendere di luce propria. Questa luce continuerà ad illuminare la strada di tutti noi, dei tuoi familiari e di tutti quei docenti che crederanno che il proprio lavoro sia una missione, non una prestazione di servizio.

Grazie per essere stato nostro amico! Ma un amico lo è per sempre e tu, carissimo Gaetano, per noi lo sei ancora, anzi, oggi, lo sei più che mai.

Ti vogliamo bene!

foto alfonso mattera

ww.ildispari.it