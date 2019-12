Il “ricco” Natale di Ciro & Luigi …si passa subito all’incasso

Gaetano Di Meglio | Il nuovo assessore del comune di Ischia, Ciro Ferrandino, muto fino ad oggi su tutti quelle che possono essere argomenti vitali per le sue deleghe, oltre a dire che lui con Luigi Telese non ha nulla a che fare con la sua nomina e a lodare il buon Enzo Ferrandino dopo anni di opposizione è passato subito all’incasso. Parliamo di quattro delibere, tutte legittime, per carità, che fanno la cifra tonda di 15.585.46 euro e che, giustamente, il Comune di Ischia doveva pagare. Il nesso politico del nostro nuovo assessore è chiarissimo. Il suo “padre” politico è presente in tutte e quattro le delibere.

La prima è quella, più irrisoria e riguarda la Liquidazione delle competenze professionali all’avv. Natalia Alassini. Con incarico conferito con determina n.1768 del 06.11.2015 per il giudizio innanzi al G.d.P. Ischia – Montico Giulia Marisa/ Comune di Ischia. L’avvocato Alassini, si sa, è uno degli avvocati che orbita in “zona” Telese. Per lei 416 euro. Ma il dato è prettamente politico. Perché in questo poker natalizio di Bernasconi c’è anche questo pagamento.

Gli altri 3, invece, sono tutti relativi ai fondi per il dissesto. Storie che aspettavano da tempo di essere chiarite e che, ora arrivano come piccoli pacchi dono sotto l’albero del gruppo politico Telese-Ferrandino.

C’è sempre un vantaggio a passare in maggioranza. Le carte viaggiano che è una bellezza.

La prima è relativa ad una consulenza nella causa civile Corte di Appello di Napoli r.g. n.4924/2011 sezione civile, Pilato Salvatore c/comune di Ischia. Ammissione alla massa passiva del dissesto del comune di Ischia Dr.ssa Divella Arianna.

Poi passiamo alla “Partita debitoria ammessa alla massa passiva del dissesto del Comune di Ischia ditta Rosiello Maria. Approvazione transazione e liquidazione.”

E per concludere il poker finiamo con “Partita debitoria ammessa alla massa passiva del dissesto del comune di Ischia – Ditta Telese Maria Concetta. Approvazione transazione e liquidazione”

Andiamo alla scoperta di questi 15.585.46 euro. I primi 416 li abbiamo già scoperti e sono quelli dell’avvocato Alassini.

Gli altri 1.544,01 euro, invece, sono collegati ad un’attività in cui l’avvocato Telese è presente. Luigi Telese, infatti, è il difensore di un cittadino a cui il comune espropriò negli anni un terreno. Senza entrare nel merito del giudizio che in appello, comunque, ha dato ampia ragione alla difesa del Comune smentendo il lavoro fatto dall’accusa, il 27 dicembre, Antonio Bernasconi ha firmato la determina che salda il lavoro svolto dalla CTU.

«esaminate le relazioni della C.T.U. dott. Arianna Divella, eseguite rispettivamente su incarichi conferiti con ordinanze del 25 maggio 2017 e del 17/04/2018 la Corte di Appello di Napoli, ha ritenuto che la consulente nominata abbia svolto una laboriosa e complessa attività, ai fini del calcolo, non solo del valore commerciale dei terreni oggetto di causa, illecitamente occupati dalla P.A. ma anche dei danni conseguenti al mancato godimento degli stessi da parte del proprietario e quindi di dover liquidare il compenso per tutta l’attività di consulenza svolta dalla dr.ssa Arianna Divella l’importo di euro 1.544,01 per onorario a vacazione, compreso spese, I.V.A. e Cassa Previdenza»

Continuiamo il nostro viaggio perché a questi 1.544,01 si aggiungono altri 8.590.

Per carità, nessun dubbio sulla liceità degli atti, ma il dato politico risuona forte. Tutta questa velocità nell’esecuzione e la conclusione di questi percorsi si “avverano” dopo la nomina di Ciro Ferrandino.

«In virtù della sentenza n.412/2011, depositata in data 28/09/2011 dal Tribunale di Napoli, Sez. dis. di Ischia, esecutiva per legge, con la quale accoglie la domanda di pagamento e risarcimento danni avanzata dall’istante sig. Pilato Salvatore, nei confronti del Comune di Ischia, con la quale è stato dichiarato l’avv. Luigi Telese procuratore antistatario ed attributario delle spese di lite a cui è stato condannato il Comune di Ischia; In virtù dell’opposizione della formula esecutiva “COMANDIAMO” apposta a detta sentenza in data 04/11/2011 e della notifica della predetta sentenza in executiviis al Comune di Ischia in data 07/11/2011 rimasto senza esito alcuno da parte del Comune; In virtù della successiva notifica di atti di precetto, il primo in data 11/06/2012 e il secondo in data 09/11/2013; In virtù della cessione di credito svolta dall’avv. Domenico Puca in favore dell’avv. Luigi Telese, notificata insieme all’atto di precetto in data 26/10/2016; In virtù della cessione di credito operata in data 12/11/2019 dall’avv. Luigi Telese in favore della sig.na Maria Concetta Telese; Che dall’atto di cessione risulta anche il predetto avv. Luigi Telese che ha ceduto e venduto alla sig.na Maria Concetta Telese il suo credito nei confronti del Comune di Ischia, derivante dalla sentenza n.412/2011 del Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Ischia per il primo grado; Che con sentenza n.5284/2019 depositata il 04/11/2019 dalla Corte di Appello di Napoli veniva confermato tutto quanto attribuito con la sentenza n.412/2011; Che in data 16/11/2019, veniva notificato al Comune di Ischia atto di precetto e pignoramento con la quale si chiede il pagamento entro e non oltre 10gg. dalla notifica delle seguenti somme riconosciute dalla sentenza n.412/2011.

Una rapidità nei pagamenti che proietta la nostra amministrazione in pole position rispetto all’intera nazione. Una sentenza depositata il 4 novembre e che il 23 dicembre già si avvia al pagamento. Altro che contenzioso: qui si parla di essere svizzeri. Chissà se i 18 milioni di debiti verso i fornitori che segna il Bilancio consolidato saranno stati pagati così celermente. Ultimo, ma non ultimo, arriva un altro pagamento. Un pagamento che sembra aver dormito nei faldoni del dissesto e che con l’arrivo di Ciro Ferrandino in maggioranza si sia smosso.

E’ quello relativo ad un credito di 5 mila euro, per la precisione di 5.035,45 euro relativi al fitto di un immobile adibito ad aule scolastiche per la sezione di scuola materna statale alla via Curci n.6 l in località Campagnano.

Un credito che trova, finalmente, la strada di essere transato e liquidato. Quanto bene si può fare al paese stando in maggioranza. Vero Ciro? Dovremmo riprendere le tue parole degli anni scorsi…. E poi avete il coraggio di criticare Giosi Ferrandino. Da adesso in poi, benvenuto mutismo!