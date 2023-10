Il REGNO delle Iene. Il commento

Il coacervo di luoghi comuni, informazioni parziali e strumentali confezionate ad arte per dare senso alla vacanza estiva di qualche personaggio in cerca d’autore, da Cava dell’Isola in poi fino ai pranzi al Castiglione, merita un commento. Che esistano problemi con il diportismo mordi e fuggi lo sappiamo e lo sappiamo da anni, che si debbano completare delle opere, anche. Nulla di nuovo sotto al cielo e nulla di nuovo tanto da dire “dove sono”. Nessuna acqua calda, nessuna scoperta, solo la personale soddisfazione di personaggi in cerca d’autore sotto al sole. E di cui, sinceramente, non ne abbiamo bisogno. Purtroppo, però, come ogni male, certe volte ti devi abituare al virus e sapere che dopo 3 giorni, come l’influenza, passa via.