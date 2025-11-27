Il “Regina Isabella Resort” è tra i 50 migliori alberghi belli d’Italia

Il “Regina Isabella Resort” di Lacco Ameno, sull’isola d’Ischia, è trai 50 migliori hotel italiani dell’anno. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della prima edizione dei Travel + Leisure Italy’s Best Awards, ospitata dal “The St. Regis Rome”, dove si è ritrovata tutta l’eccellenza dell’ospitalità italiana in una grande festa che ha celebrato l’Italia come destinazione simbolo dell’hotellerie di lusso e dell’arte dell’accoglienza di alto livello.

A premiare la struttura isolana, nelle cui camere hanno dormito – tra gli altri – Richard Burton ed Elisabeth Taylor, Charlie Chaplin e Clark Gable, Maria Callas, Alberto Sordi, ma anche principi e re delle più importanti case reali – la redazione italiana e quella statunitense della storica rivista, che ha selezionato i migliori boutique hotel, resort, alberghi diffusi e dimore storiche su scala nazionale. I criteri di valutazione hanno tenuto conto della qualità dell’esperienza complessiva riservata agli ospiti: tra questi, l’importanza dell’albergo nel contesto della destinazione; la qualità e l’unicità dell’architettura e del design, inteso anche come funzionalità e comfort; la puntualità e la professionalità del servizio, che si esprime anche nella capacità di entrare in empatia con gli ospiti e di anticipare i loro desideri; il valore della proposta enogastronomica e del bere miscelato; le spa e i programmi wellness; la gamma di esperienze e attività organizzate all’interno dell’hotel e sul territorio; le buone pratiche di sostenibilità e di responsabilità sociale.

«Siamo orgogliosi per il premio di Travel+Leisure, una delle riviste internazionali specializzate nel turismo più prestigiose al mondo, che fino ad ora non era presente in Italia e ha aperto una sua edizione nazionale da pochissimo. – dichiara Giancarlo Carriero, patron del Regina Isabella Resort – Tra i suoi primi passi c’è stata l’individuazione dei migliori alberghi del Paese, un riconoscimento che premia visione, professionalità e storia di questa struttura, ma anche il grande sforzo che stiamo profondendo per il rinnovamento delle strutture, lasciando inalterato l’altissimo livello del servizio che da sempre ci viene riconosciuto, come dimostra la conferma della stella Michelin al nostro Indaco, la parte gourmet della nostra offerta gastronomica».

«Siamo orgogliosi di aver ideato e organizzato un evento così significativo a meno di un anno dal lancio di Travel + Leisure Italia. Il settore dell’ospitalità italiana sta vivendo un momento di straordinario fermento e crescita – lo dimostrano le tante ambiziose nuove aperture degli ultimi anni – e con questo evento vogliamo celebrare l’eccellenza della nostra hôtellerie. Abbiamo gli alberghi più belli del mondo, capaci di esercitare un fascino unico sui viaggiatori italiani e internazionali, e non è stato facile sceglierne solo 50. La scelta dei migliori hotel e dei premiati è il frutto delle tante visite effettuate dalla redazione e dai collaboratori di Travel + Leisure nel corso dell’anno», commenta Federico De Cesare Viola, direttore responsabile di Travel + Leisure Italia e di Food&Wine Italia.



Insieme al Regina Isabella Resort, figurano nella top 50 tempi dell’accoglienza mae in Italy come Bvlgari Hotel Roma, Falkensteiner Hotel Kronplatz a Brunico, The Gritti Palace, A Luxury Collection Hotel, Venice, e Villa d’Este a Cernobbio.