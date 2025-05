Il referendum dell’8 e 9 giugno

Attori e Spettatori di Anna Fermo | Mentre la ditta Landini & Schlein continua la campagna elettorale, la maggioranza di governo si tira fuori da qualsivoglia competizione. Il Fronte del SI desidererebbe un fronte del NO con cui scontrasi, ma a che pro? Solo perché convincere la gente a votare SI quanto NO significherebbe alzare il quorum e davvero, alla maggioranza attuale al Governo, perché dovrebbe mai interessare? Una competizione inutile se si considera che di fatto, il fronte promotore, non chiede altro che di abrogare normative introdotte da loro stessi! L’astensione a questo punto, ricondurrebbe in via indiretta un dibattito referendario su quesiti prettamente tecnici in ambito parlamentare, probabilmente, la sede più opportuna.

Landini & Schlein intanto stanno mostrando un impiego di risorse con ampio appoggio mediatico, mentre il No non è in campo al netto di qualche singolare testimonianza o di chi cade nella trappola del voto come dovere civico.

Va anche detto, per dovere di cronaca, che la maggioranzatirandosi fuori dalla competizione ha persino evitato di incaricare l’Avvocatura dello Stato affinchè svolgesse, in udienza alla Consulta, una difesa d’ufficio delle norme sottoposte a referendum. E’ chiaro, perché avrebbe dovuto richiedere la difesa di norme che non gli appartengono?

Tutto questo va chiaramente a significare che gli slogan elettorali pro-referendari contro il Governo, trovano il tempo che trovano. Inutili e probabilmente anche stupidi se si pensa di convincere la gente del contrario. I diretti interessati ai quesiti, d’altronde, sanno bene chi ha introdotto quelle norme nel pieno silenzio dei Sindacati, specie di quello guidato da Landini, per cui, questa sveglia, questa invocazione del popolo operaio alle urne, da quale pulpito? Non poteva pensarci il Sindacato a tempo debito?

Hanno fatto bene i partiti della maggioranza: sostenendo il No avrebbero solo messo il governo nel mirino dei promotori e corso il rischio di sottoporlo gratis ad una sconfitta. Con l’astensione invece, si schierano anche a favore della sinistra riformista che è sotto attacco da parte di quella reazionaria.

Siamo dinanzi ad una vera e propria lotta politica checché si voglia far capire altro.

Se prendiamo il quesito n. 1, quello sulla Disciplina generale dei licenziamenti, possiamo confermare che i promotori lo presentano come finalizzato al “ripristino dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori” quando non è affatto così. L’ipotetico prevalere del “sì” porterebbe solo al ripristino per tutti dei rapporti di lavoro della legge Fornero e dunque niente affatto ad un rafforzamento della stabilità del lavoro per i seguenti motivi: a) per il licenziamento dettato da motivo nullo o insussistente resterebbe la reintegrazione in ogni caso; b) stesso discorso per il caso di licenziamento disciplinare non previsto dal contratto collettivo; c) per il caso di motivo economico ritenuto insufficiente si ridurrebbe il limite massimo dell’indennizzo da 36 a 24 mensilità; d) il solo rilevante rafforzamento della protezione riguarderebbe il licenziamento collettivo (che però costituisce una frazione minima dei licenziamenti economici). Effetti assai modesti tra l’altro disallineati rispetto al resto della Ue.

Il Quesito n. 2 – Disciplina dei licenziamenti nelle piccole imprese, mira ad abolire il limite massimo dell’indennizzo previsto dalla legge n. 604/1966, come modificata dalla legge n. 108/1990 (6 mensilità, che, nelle imprese con più di 15 dipendenti fino a un massimo di 60 ma suddivisi in unità produttive che non superano soglia dei 15, possono essere aumentate fino a 14 in relazione all’anzianità di servizio): l’impresa può dunque essere condannata a un indennizzo deciso dal giudice senza un tetto massimo, in applicazione dei criteri generali di diritto civile. Ebbene, il limite 6-14 va bene modularlo, ma il limite all’indennizzo, perdonatemi, va messo!

Il Quesito n. 3 – Disciplina dei contratti a termine, vorrebbe abolire la previsione del Dlgs n. 81/2015 che oggi consente di assumere a tempo determinato, entro il termine massimo di durata del rapporto di 12 mesi, senza indicare un motivo per l’apposizione del termine (cioè senza la cosiddetta “causale”). Se prevalgono i “sì” sarà possibile assumere a termine, anche nel primo anno, solo nei casi previsti dai contratti collettivi negoziati tra imprese e rappresentanze sindacali o loro associazioni e nei casi di sostituzione di altri lavoratori. In caso di contestazione, il giudice dovrà verificare l’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro per l’assunzione a termine e non a tempo indeterminato. Diciamo che in termini di stock, i rapporti a termine in Italia sono circa il 15%, in linea con la media Ue. L’esperienza pratica, insegna che è difficilissimo prevedere se il motivo indicato per l’apposizione del termine, quale che esso sia, supererà l’eventuale verifica giudiziale. Questa incertezza non giova né ai prestatori né ai datori di lavoro. I modi corretti per limitare questi contratti sono quelli già in vigore, e nel complesso funzionano bene: da quando l’obbligo della “causale” (limite “qualitativo”) è stato sostituito con i limiti cosiddetti “quantitativi”, il contenzioso giudiziale si è molto ridotto, e anche la quota di lavoratori a termine è diminuita.

Il Quesito n. 4 – Corresponsabilità solidale tra committente e appaltatrice vorrebbe incidere sull’art. 26 del Dlgs n. 81/2008 che prevede in tutti i casi di appalto di opere o servizi che si collochino nell’ambito dell’attività svolta dall’impresa committente, la corresponsabilità in solido con l’appaltatrice o subappaltatrice per gli infortuni accaduti ai dipendenti di quest’ultima, salvo che l’attività dell’appaltatrice sia totalmente estranea a quella dell’impresa committente, generando quindi rischi specifici sui quali quest’ultima non ha competenza tecnica. Se prevalgono i “sì” si applicherebbe la corresponsabilità solidale della committente anche nel caso in cui l’infortunio accaduto al dipendente dell’appaltatrice sia conseguenza di un rischio specificamente proprio dell’attività di questa, estraneo all’attività della committente. Se apparentemente sembra tutto sensato, di fatto, gli appalti che presentano il maggior pericolo per i lavoratori non sono quelli cui si riferisce la norma che si vuole abrogare, semmai quelli con cui una grande impresa affida pezzi della propria produzione a imprese più piccole, che di fatto operano in condizioni di dipendenza economica dalla committente. Ahimè, il referendum non si occupa di questo e giacchè il Jobs Act (Dlgs n. 149/2015) aveva previsto l’unificazione e riorganizzazione degli ispettorati del lavoro, che però è stata cancellata dal Dl n. 19/ 2024 (art. 31), nel silenzio generale, forse, non era meglio un referendum abrogativo di quest’ultima norma?

Non facciamoci prendere in giro, la vittoria dei Sì non determinerebbe affatto le conseguenze che vengono propagandate nella campagna elettorale: non tornerebbe in vigore l’articolo 18 con gli effetti previsti dallo Statuto del 1970 (ovvero la reintegra in ogni fattispecie di licenziamento illegittimo) ed è nel nuovo articolo 18 la disciplina vigente del licenziamento illegittimo. Il c.d. jobs act (dlgs n. 23/2015) istitutivo del contratto a tutele crescenti poi non c’entra nulla con l’articolo 18 in quanto istituisce una forma di assunzione parallela applicabile agli assunti dal 7 marzo 2015, la cui normativa è stata in larga misura rivista dal diverse sentenze della Corte Costituzionale, tanto da farne una disciplina molto meno severa di quella prevista dall’articolo 18 novellato. L’abrogazione di ciò che rimane del jobs act avrebbe invece fatto sparire aspetti più convenienti per i lavoratori rispetto alla disciplina vigente.

In sostanza, per farla breve, per i lavoratori assunti prima del 7 marzo del 2015 non cambierebbe nulla in seguito ad un’eventuale abrogazione del dlgs n. 23/2015. Mentre gli assunti con contratto a tutele crescenti cadrebbero dalla padella alla brace, in quanto vedrebbero venir meno l’applicazione nei loro confronti di un contratto fortemente rivisto dalla Consulta e ripulito negli aspetti più svantaggiosi, per finire sotto la disciplina dell’articolo 18 novellato.

In sostanza “i quattro quesiti che vanno a referendum costituirebbero – in caso di una prevalenza dei Sì – la punizione di una sinistra fellona (che come dice da anni Landini, non ha fatto il suo mestiere quando era al governo) e il ripristino di un’antica visione tolemaica del lavoro” come è stato giustamente osservato.



Il Quinto quesito sulla cittadinanza? Che senso ha? La nostra Italia nella concessione della cittadinanza è allo stato tra i Paesi più generosi d’Europa. Nel 2022 i cittadini con background migratorio che hanno acquisito la cittadinanza italiana sono stati in totale 213.716, il 76% in più rispetto al 2021, quando erano diventate italiane 121.457 persone. Nel 2022, è divenuto italiano il 4,3% dei residenti con cittadinanza non italiana a fronte di una media del 2,6% per l’intera UE dei 27. In base agli ultimi dati Eurostat, l’Italia è il Paese Ue che ha concesso in numero assoluto la maggior parte di nuove cittadinanze. In totale, nel 2022, nell’UE sono 989.940 le persone che hanno acquisito la cittadinanza del Paese in cui vivono, con un aumento di circa il 20% (+163.100) rispetto al 2021. Il 22% di queste nuove cittadinanze è stata concessa dall’Italia, seguita dalla Spagna (181.581 cittadinanze, pari al 18% del totale UE) e dalla Germania (166.640 cittadinanze, il 17% del totale UE). Sulla Francia stendo un velo pietoso!

Il referendum è una consultazione nazionale importante e quando è abrogativo, ancora di più perché noi elettori siamo chiamati a votare per decidere se eliminare (cioè abrogare) alcune norme di legge o meno. È uno strumento previsto dall’art. 75 della Costituzione, che consente a noi cittadini di intervenire direttamente sul contenuto delle leggi, ma credetemi, mai come adesso si è ricorso ad esso per meri interessi strumentali di un sindacato guidato da chi non ha fatto il suo mestiere sino ad oggi e adesso propone ogni cosa per sole finalità politiche. Un Referendum ha i suoi costi, e mi spiace dover già confermare che questa sarà l’ennesima spesa pubblica inutile.