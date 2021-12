Il REDDITO e i 30 furboni. Oltre trenta stranieri indagati per il reddito di cittadinanza a Ischia

Paolo Mosè | Sono state eseguite ben trenta perquisizioni con altrettanti sequestri da parte della Guardia di Finanza su disposizione della procura della Repubblica. Ad essere indagati, questa volta, sono cittadini di nazionalità straniera ma che vivono da qualche anno sull’isola d’Ischia, fino a conseguire la residenza. Necessaria per ottenere il reddito di cittadinanza. Di soldi sequestrati neanche l’ombra. Come avviene di solito per recuperare l’equivalente che è stato sborsato dallo Stato per sostenere i cittadini in difficoltà, che non trovano lavoro e che hanno bisogno di quel minimo necessario per vivere. E’ un’attività di indagine che è andata avanti con molta discrezione e che segue quelle portate avanti verso alcuni cittadini italiani che secondo i magistrati inquirenti non avevano il titolo per incassare la somma rimanendo a casa senza svolgere alcuna attività lavorativa.

CONTROLLI INCROCIATI

Come accade in questi casi, prima di procedere ad emettere un decreto di sequestro presso banche, uffici postali o dove si ritiene possibile che l’indagato possa “nascondere” liquidità o beni mobili o immobili, si va alla ricerca per consentire al giudice di emettere un provvedimento per così dire a colpo sicuro. Grazie alle coordinate e agli accertamenti sicuri compiuti a monte dai militari della Guardia di Finanza, come è già avvenuto nel passato su altri filoni investigativi. Quasi tutti hanno una potenzialità finanziaria molto, ma molto limitata, guadagnando quanto basta per vivere dignitosamente nell’arco dei trenta giorni di ogni mese. E si è passati ad una ricerca della prova adottando strategie diverse. Ponendo in essere delle perquisizioni nei confronti di coloro che (attestati alla mano) risultano essere residenti in uno dei comuni dell’isola d’Ischia in una precisa via e numero civico. Perché alcuni di questi indagati risultano presso l’Anagrafe di alcuni Comuni come non più dimoranti, senza fissa dimora.

Quest’ultimo aspetto è stato determinante per l’autorità giudiziaria per cristallizzare l’accusa di truffa ai danni dello Stato, nonché il reato di falso per aver sottoscritto un atto di notorietà con cui si è dichiarato di essere stabilmente residenti nel territorio italiano; di non avere attività lavorativa e di risultare disoccupati; di non avere ulteriori redditi per il sostentamento proprio e di coloro che convivono. Dichiarando altresì di essere allocati stabilmente in un determinato comune e l’immobile è sito in una via ben precisa, facilmente individuabile.

La Guardia di Finanza in questo caso ha eseguito controlli incrociati per verificare se risulta al vero che il cittadino straniero residente in Italia fosse realmente dimorato nell’abitazione dichiarata nell’atto depositato allegato alla richiesta per ottenere il reddito. Trovandosi di fronte una dichiarazione dell’ufficiale dell’Anagrafe che ha certificato che molti di questi cittadini indagati non erano più residenti, ma risultavano senza fissa dimora.

LAVORO IN “NERO”

C’è stato il sospetto, a questo punto, che alcuni degli indagati avessero continuato a percepire il reddito di cittadinanza pur avendo deciso momentaneamente di fare ritorno nel proprio Paese di origine. Mentre la relativa somma mensile veniva trasferita sul conto indicato. Somma che spariva dopo neanche 24 ore.

Altri invece sono stati pizzicati a svolgere lavoro in “nero”. Cioè oltre ad ottenere il sostegno dello Stato, per non perdere questa risorsa hanno svolto altre attività lavorative in strutture locali. Entrambe le parti in causa ottenevano quindi un beneficio, come il datore di lavoro non costretto a versare i contributi previdenziali. Risparmiando una bella somma e pagando uno stipendio al di sotto di quanto statuito dal contratto nazionale di categoria.

E’ una truffa ormai che si allarga sempre più, grazie agli accertamenti che sono stati predisposti dall’autorità giudiziaria su impulso dello stesso governo, dall’Inps (Istituto nazionale di previdenza che materialmente accetta o rigetta la richiesta del reddito di cittadinanza e trasferisce le somme di denaro per ogni singolo beneficiario), demandando i controlli alla Guardia di Finanza. Struttura di polizia che ha gli strumenti idonei per conoscere vita, morte e miracoli di ogni cittadino italiano o di chi risiede stabilmente sul territorio dai conti correnti eventualmente intestati presso banche od uffici postali, intestatari di beni mobili o immobili e di tutto quanto è intestato al soggetto monitorato. Fino adesso sono più di trenta i cittadini che hanno deciso di passare la propria esistenza in Italia, ma qualcuno probabilmente ha fatto il furbo.

SENZA FISSA DIMORA

A questo punto le indagini hanno avuto una ulteriore svolta. Su delega della procura della Repubblica i militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Ischia hanno convocato quasi tutti gli indagati per sottoporli ad interrogatorio. Molti si sono della facoltà di tacere, che il codice consente per chi è sottoposto ad una verifica della magistratura. Altri non si sono avvalsi della collaborazione di un proprio legale di fiducia, preferendo attendere gli eventi. Altri invece si sono presentati in caserma con un proprio legale. Ed hanno risposto alle “insidiose” domande del sottufficiale che ha seguito passo dopo passo questa indagine. Depositando anche documenti che attestano soprattutto che alcuni di loro non hanno mai lasciato l’Italia e l’isola d’Ischia, pur risultando ad un certo punto “irrintracciabili”, in quanto non avevano al momento dell’accertamento un luogo fisso ove dimoravano. In molti casi c’è stato chi ha dimostrato di essere stato raggiunto da un provvedimento di sfratto per l’azione del proprietario dell’immobile che ne chiedeva la restituzione o per morosità, o perché aveva necessità di ritornarne in possesso. Non trovando immediatamente un appartamento in sostituzione e momentaneamente era ospite presso un’altra famiglia, con la quale lo legava un rapporto di parentela o di amicizia. In attesa di una nuova dimora stabile. Una situazione ibrida che certamente la Guardia di Finanza provvederà a verificarne la fondatezza con riscontri e, perché no, con l’escussione di testimoni che sarebbero stati a conoscenza della difficoltà abitativa dello straniero con tanto di reddito di cittadinanza.

E’ stata una mattinata lunga e sofferta per l’attesa, dovendo i finanzieri sentire molti indagati accompagnati dai legali di fiducia. Tutto quanto riferito a verbale sarà consegnato al pubblico ministero titolare dell’indagine e si procederà ai necessari riscontri per verificarne la fondatezza. Ma a quanto pare non è finita qui. Nel pentolone vi sono ulteriori attività investigative che riguardano altri soggetti residenti sull’isola e italiani sin dalla nascita e coloro che invece sono giunti da altre nazioni. Un filone molto battuto è quello che riguarda coloro che dopo aver ricevuto il reddito di cittadinanza, sistematicamente hanno abbandonato la ricerca di un posto di lavoro, preferendo rimanere “disoccupati”. I cosiddetti più furbi ad arrotondare con lavori saltuari dalla durata breve, in modo da incassare somme che non sono conosciute all’Agenzia delle Entrate. Una duplice risorsa finanziaria ragguardevole, che è diventato un fatto endemico e che si appalesa un po’ in tutte le inchieste fin qui svolte dalle forze di polizia presenti sul territorio.

L’ALTRA INCHIESTA

Non più tardi di qualche mese fa la stessa Guardia di Finanza ha provveduto ad intercettare un buon numero di italiani che non avevano alcun titolo per ottenere il reddito di cittadinanza. Uno degli ostacoli più abituali che si riscontrano in queste indagini è che il possessore del reddito non ha dichiarato di essere intestatario di veicoli a due ruote superiori ai 250 di cilindrata. O chi gli è passato dalla mente di ricordare al popolo di aver vinto una consistente somma di denaro per oltre 100mila euro. O ancora chi ha ritenuto che non fosse obbligato a segnalare nella richiesta di concessione del reddito di aver ereditato beni mobili o immobili. Tutto questo va a dimostrare che hanno ricevuto soldi dallo Stato uomini o donne che avevano una base economica considerevole o comunque che il proprio consorte o la moglie non erano da considerare dei poverelli.

I provvedimenti di sequestro adottati dall’autorità giudiziaria fanno riferimento agli accertamenti che sono stati eseguiti dalle fiamme gialle e su cosa hanno riscontrato su ogni singolo indagato: «Tanto premesso, il caso in esame trae origine dall’attività ispettiva effettuata dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Ischia, finalizzata ad accertare l’utilizzo di dati falsi e/o la ricorrenza di specifiche omissioni da parte di soggetti percettori del reddito di cittadinanza, all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione alla misura sociale, nonché nella fase di fruizione del sussidio.

Tali attività hanno riguardato una platea di soggetti, alcuni dei quali segnalati dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie; altri individuati nell’ambito di elenchi nominativi dei percettori del sostegno economico redatti dai Comuni situati sul territorio dell’isola di Ischia.

Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di rilevare l’esistenza di incongruenze e/o omissioni tanto all’atto dell’accesso al beneficio, ossia nel corpo delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di legge, che nell’ambito delle comunicazioni relative alla variazione di tali presupposti ai fini della conservazione del sussidio.

In particolare, è stata accertata – come di seguito si specificherà in relazione alla posizione di ciascun un indagato – la titolarità di conti di gioco “online”, fonte di vincite cospicue conseguite durante la percezione del sussidio e non comunicate; la partecipazione nel!’ambito di compagini societarie, nella veste di rappresentanti legali e/o amministratori, nonché l’esercizio di un’attività di impresa nell’ambito di ditte individuali – circostanze, anche queste, non dichiarate all’atto della presentazione della domanda. Infine, è stato accertato il godimento e la disponibilità di beni immobili e/o beni durevoli, per un valore superiore rispetto ai limiti imposti dalla legge».

Una premessa generale per poi entrare nelle singole posizioni e mostrare perché si è provata l’accusa di truffa ai danni dello Stato e di aver dichiarato il falso in un atto che è stato depositato dal diretto interessato, che ha consentito dall’inizio di ricevere il denaro tanto sospirato di cui oggi è stato bloccato il flusso e se ne richiede la restituzione.