IL REAL FORIO ZITTISCE IL GLADIATOR

REAL FORIO – GLADIATOR 3-2

Eccellenza | 2a Giornata

Foto Francesco Di Noto Morgera | Il Real Forio si regala la prima gioia in campionato battendo 3-2 il Gladiator al termine di una partita ricca di emozioni. Allo stadio Calise, davanti a una cornice di pubblico calorosa e partecipe, la squadra di Carlo Sanchez conferma i segnali positivi mostrati nel pari con il Castel Volturno e centra un successo che pesa sul piano del morale e della classifica.

I biancoverdi passano in vantaggio nel primo tempo, subiscono la rimonta ospite nella ripresa, poi trovano la forza per rimettersi in carreggiata e ribaltare tutto nel finale con un gioiello di Johnson. Con questo risultato, i foriani salgono a quattro punti dopo due giornate e guardano al futuro con rinnovato entusiasmo. Il tecnico Sanchez conferma la fiducia a Velotti e Mattera davanti a Santaniello, con Pistola schierato a sinistra al posto di D’Alessandro e Florio sulla corsia opposta.

A centrocampo spazio ad Arrulo dal primo minuto, assieme a Tarascio e Di Lorenzo. In attacco Iaccarino agisce da esterno, con Johnson e Serrano a completare il tridente. L’approccio alla gara è convincente. Al 7’ Florio parte in velocità sulla destra e serve un rasoterra preciso sul secondo palo, dove Johnson arriva con i tempi giusti ma conclude fuori da buona posizione. Passano pochi minuti e Serrano, con una girata mancina dal limite, sfiora il palo.

Il Real Forio continua a spingere: al 16’ Johnson fa da torre per Serrano, che calcia da pochi metri trovando però solo un tiro centrale. Il vantaggio arriva al 28’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Tarascio innesca Arrulo che, con un inserimento perfetto, anticipa tutti e con un colpo di testa preciso trafigge Marino. I biancoverdi restano in controllo, mentre il Gladiator fatica a trovare spazi e costruire occasioni.

Al 38’ Johnson riceve da Iaccarino, si gira e conclude, trovando una deviazione che manda la palla in angolo. L’attaccante protesta per un tocco di mano, ma il direttore di gara lascia proseguire. Un minuto più tardi Serrano salta due uomini in slalom sulla destra, entra in area e prova il colpo vincente sul primo palo, dove Marino risponde con sicurezza. Al 44’ gli ospiti pareggiano al primo vero affondo: Balzano approfitta di una disattenzione difensiva e, da posizione favorevole, piazza il pallone alle spalle di Santaniello. Prima dell’intervallo, su un cross di Florio, Serrano stacca in area ma alza troppo la mira. In avvio di ripresa, il Gladiator parte fortissimo. Mansour centra il palo dopo pochi secondi, sulla respinta Campanile arriva per primo e con un sinistro secco all’angolino firma l’1-2.

La squadra di Sanchez accusa il colpo. Al 51’ Mansour ci riprova in acrobazia sugli sviluppi di un contropiede: Santaniello si allunga e devia. Dalla bandierina nasce un’altra chance, che si chiude con il tiro largo di De Marco. Il Real Forio riprende campo e, al 59’, Tarascio ci prova con un pallone al volo dopo una respinta corta. Marino è fuori posizione, ma Liguori salva sulla linea. Subito dopo, Velotti mette dentro un buon pallone sul quale Santiago non arriva per questione di centimetri.

La pressione dei padroni di casa viene premiata al 67’: Florio pennella dalla destra, Santiago anticipa il diretto marcatore e con un colpo di testa ben piazzato firma il 2-2. Il Calise torna a spingere, il Forio ci crede. Al 71’ Johnson ha la palla del sorpasso, riceve ancora da Florio ma il suo destro sorvola la traversa. L’episodio decisivo arriva all’82’: Johnson riceve sulla sinistra, viene chiuso da due uomini ma riesce a liberarsi con una finta, accelera sulla linea di fondo, entra in area e con un diagonale preciso batte Marino.

È il gol del 3-2, una perla che fa esplodere la tribuna e che chiude una partita giocata con carattere e determinazione. Negli ultimi minuti il Gladiator prova a reagire, ma la difesa biancoverde regge bene e non concede ulteriori spazi. Il triplice fischio sancisce la prima vittoria in campionato per il Real Forio, che si prende tre punti meritati contro un avversario temibile e dimostra di avere le carte in regola per dire la sua.

IL TABELLINO

Eccellenza – Girone A

2° giornata

REAL FORIO 2014 – GLADIATOR 1924 3 – 2

REAL FORIO 2014: Santaniello, Mattera, Tarascio, Velotti, Serrano (34’ s.t. Di Meglio), Johnson Yeboah (40’ s.t. D’ Alessandro, Pistola (5’ s.t. Santiago), Iaccarino, Di Lorenzo (20’ s.t. Arcamone), Florio, Arrulo (18’ s.t. Pelliccia).

A disp: Delizia, Carofilo, Verde, Di Costanzo. All. Sanchez C.

GLADIATOR 1924: Marino, Balzano (32’ s.t. De Gregorio), Ciaravolo, De Marco (32’ s.t. Orlando), Manzo (32’ s.t. Calabrò), Campanella, Campanile (29’ s.t. Benevento), Gatto, Romano (16’ s.t. Giorgio), Liguori, Mansour.

A disp: Bombarda, Cestrone, Umile, Bacio Terracino. All. Platone

ARBITRO: Sig. Nazzareno Pisano di Benevento (ass. sig.ri Ariemma e Petti)

RETI: 19’ Arrulo (RF); 44’ Balzano (G); nella ripresa al 1’ Campanile (G); 22’ Santiago; 37’ Johnson Yeboah (RF).

NOTE: Ammoniti Florio, Mattera, Pistola (RF); Campanella, Liguori, Gatto, mister Platone, Celano (dir.) (G). Angoli 5 – 2