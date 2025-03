Il Real Forio vede i playoff. Di Lorenzo e Di Meglio mandano il Portici ko

PORTICI 1906-REAL FORIO 0-2

Eccellenza | Girone A | 30a Giornata

Il Real Forio mette le mani sulla qualificazione ai playoff. Con un blitz al San Ciro, la squadra di Carlo Sanchez ritrova la vittoria in campionato, fa un altro passo significativo verso gli spareggi di fine stagione e tiene a distanza una diretta concorrente: battuto il Portici a domicilio grazie alle reti segnate da Di Lorenzo e Di Meglio, protagonisti entrambi nel secondo tempo. In attesa delle gare della domenica, i turchi agganciano momentaneamente la Real Normanna al secondo posto e agguantano quota 62 punti in classifica.

Aniceto vince il ballottaggio e si prende il ruolo a destra, Di Costanzo e Cabrera formano il reparto davanti a Mazzella, mentre a sinistra c’è Pistola. In mediana ci sono Arcamone e Arrulo, confermati anche Iaccarino e Di Lorenzo. In attacco spazio alla coppia Acosta-Serrano. Dopo poco più di sei minuti di gioco rischia di mettersi in salita la partita del team biancoverde: Amoriello viene messo giù in area da Pistola e il signor Frigo di Parma concede il calcio di rigore ai padroni di casa. Sul dischetto si presenta Filogamo che si fa ipnotizzare da uno straordinario Mazzella, bravo ad indovinare la traiettoria e a respingere la conclusione dell’attaccante. La gara è decisamente equilibrata: il Real Forio prova a condurre, ma nell’altra metà campo c’è un Portici molto attento a non concedere spazi agli isolani.

All’11’ la formazione di Roberto Carannante si rivede in attacco con un tiro alto di Amoriello. I turchi provano a pungere con un traversone insidioso di Di Lorenzo a metà frazione, ma al 41’ gli azzurri tornano alla carica con Fravola che riceve dalla bandierina e calcia: il sinistro è impreciso. Sul ribaltamento di fronte Di Lorenzo fa correre i brividi lungo la schiena dei presenti al San Ciro con una sassata da ottima posizione che viene respinta soltanto dal legno. L’azione prosegue e gli ospiti beneficiano di un calcio d’angolo: sugli sviluppi Cabrera manda sul fondo di pochissimo e spreca una buona occasione. Prima dell’intervallo è ancora il Real Forio ad andare vicino al bersaglio grosso con un colpo di testa, sempre di Cabrera, che si spegne a lato. Il parziale all’intervallo dice 0-0. Gli isolani entrano in campo nel secondo tempo con un approccio migliore e impiegano appena nove giri di lancette per cambiare la storia della partita. Di Lorenzo conclude al volo e non perdona, Viola non può nulla e si sblocca il risultato al San Ciro.

Il Portici accusa il colpo e non riesce a reagire con decisione, ci prova Filogamo ma la difesa fa buona guardia. L’attaccante cerca di scuotere i suoi e va alla ricerca del gol nella parte centrale della ripresa: al 78’ stoppa col petto in area e calcia provando a farsi perdonare l’errore dal dischetto, Mazzella però è ancora attento. Sessanta secondi dopo occasione ghiotta per il Real Forio: Di Lorenzo sfonda centralmente e si presenta a tu per tu con Viola, l’iniziativa a botta sicura del 24 foriano, però, fa la barba al palo e termina fuori. All’86’ giocata personale di Ballirano sulla sinistra, che serve Buono: Viola è attento e si rifugia in calcio d’angolo.

Gli uomini di Carannante non riescono a creare particolari pericoli dalle parti di Mazzella e in pieno recupero i biancoverdi trovano il sigillo del 2-0 con Di Meglio, alla prima gioia personale della stagione sportiva. Il giovane centrocampista riceve dalla destra e lascia partire un diagonale che termina sul palo interno prima di scatenare la gioia dei numerosi supporters giunti dall’isola. È il colpo del ko tecnico, quello che assegna i tre punti ad un Real Forio attento e determinato, nonostante le assenze.

La squadra di Sanchez ritrova la vittoria in campionato e si rilancia nelle primissime posizioni della classifica, facendo quasi svanire le speranze di una rimonta del Portici. È un successo importante quello messo in cassaforte da Pistola e compagni che agganciano la Real Normanna in seconda posizione e consolidano un posto tra le grandi del girone, in attesa degli impegni di domenica pomeriggio.

Il tabellino

Portici 1906: Viola, Esperimento, Poziello C., Borrelli P. (40’ Liberti), Fravola, Zullo (59’ Romeo), Poziello R., Corbisiero, Schettino, Amoriello (88’ Gitano), Filogamo. A disp: Borrelli F. Cefariello, Giustino, Tammaro, Iannuzzi, Monaco. All. Carannante

Real Forio 2014: Mazzella, Arrulo, Arcamone (77’ Pelliccia), Serrano (71’ Cittadini), Pistola (62’ Di Meglio), Iaccarino (74’ Buono), Aniceto, Cabrera, Di Lorenzo, Di Costanzo (59’ Ballirano), Arrulo. A disp: Santaniello, Delgado, Iacono, Verde. All. Sanchez

Arbitro: Lorenzo Maria Frigo da Parma

Assistenti: Lauro – De Cicco

Marcatori: 54’ Di Lorenzo, 93’ Di Meglio

Ammoniti: Amoriello, Pozziello, Romeo (P), Di Lorenzo (RF)

Note: Al 7’ Mazzella respinge un rigore calciato da Filogamo

Angoli 6 – 3

Recupero 1’ e 4’