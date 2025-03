Il Real Forio sfiora il colpaccio, l’Afragolese non ci sta e risponde: pari e nervi tesi, 1-1 al Calise

REAL FORIO – AFRAGOLESE 1-1

Eccellenza | Girone A | 30a giornata

Il vantaggio nel corso del primo tempo, l’illusione della vittoria contro la prima della classe e il pareggio incassato: il Real Forio non riesce ad interrompere la serie positiva dell’Afragolese e la partita di cartello, giocata allo Stadio Calise, termina con il risultato di 1-1. I ragazzi di Carlo Sanchez, che intanto si portano a quota 63 punti in classifica, perdono contatto con il secondo posto e attendono i posticipi della domenica per i verdetti delle altre concorrenti all’obiettivo finale.

Poche novità di formazione per il tecnico, che ritrova Velotti e lo schiera accanto a Cabrera, davanti a Mazzella; le corsie invece sono presidiate da Aniceto e Pistola. A centrocampo ci sono Arrulo e Arcamone, con Iaccarino a completare il reparto. Di Lorenzo supporta Castagna e Serrano in attacco. Buon approccio al match da parte dei padroni di casa, che alzano il ritmo e pressano gli avversari in ogni zona del campo. Per la prima conclusione non bisogna attendere molto: al 5’ ci prova Castagna da posizione defilata, ma gli ospiti non corrono particolari rischi. Passano pochi secondi e Serrano calcia dal limite, trovando però la risposta della difesa rossoblù. La capolista si affaccia in attacco soltanto al 12’: Leone riceve da Di Paola, si sposta la sfera sul destro e manda oltre la traversa.

Tre minuti dopo, Grieco cerca la soluzione personale dai venti metri; il tiro è debole e facile preda di Mazzella. Al 17’ gli uomini di Ciaramella possono colpire in contropiede con Simonetti: l’esterno va giù dopo un contatto con Velotti e protesta timidamente, ma l’arbitro lascia proseguire. Il risultato si sblocca al 20’: è il Real Forio a passare in vantaggio. La squadra biancoverde non perdona sugli sviluppi di un corner: Arcamone raccoglie in area e batte Puca con una zampata. Il gol galvanizza i turchi e abbatte momentaneamente la prima della classe, che non riesce a reagire. Alla mezz’ora, Di Lorenzo si appoggia su Serrano, che cerca di impensierire l’estremo difensore: palla alta. Il gioco si ferma per qualche minuto per consentire le cure a Trezza, costretto ad abbandonare il rettangolo verde in barella dopo uno scontro di gioco. Gli isolani restano proiettati in avanti e si rivedono in attacco con Di Lorenzo, protagonista in due occasioni.

Al 36’ il suo sinistro è impreciso; a pochi giri di lancette dall’intervallo, il centrocampista viene murato al momento della giocata decisiva. Scintille nel finale e animi tesi: il signor Colombo di Legnano è chiamato a riportare la calma tra i calciatori. La ripresa si apre con l’Afragolese che va a caccia del gol del pareggio e crea il primo pericolo con una botta di Masullo che si spegne lontano dalla porta. La replica foriana si segnala al 52’ con un colpo di testa di Cabrera, neutralizzato senza problemi da Puca. L’1-1 arriva al 53’: tanto spazio per Grieco sulla destra e cross in area, dove Leone si fa trovare pronto per l’incornata vincente. I rossoblù spingono e sfiorano il raddoppio con Grieco, che controlla una respinta corta e conclude; il suo destro da buona posizione viene deviato in angolo.

Sanchez inserisce Ballirano e Buono per Arcamone e Iaccarino, ma al 65’ i biancoverdi rischiano in campo aperto: Simonetti si ritrova a tu per tu con Mazzella e il portiere gli nega il raddoppio con un grande intervento in uscita. Al 75’ Castagna semina il panico a destra, entra in area e mette al centro, ma i compagni non riescono a trovare il tap-in. Al Calise c’è spazio anche per Acosta e Cittadini, ma a impegnare Puca è Ballirano con una punizione dalla distanza. L’ultima mossa di Sanchez è Pelliccia, per dare imprevedibilità in zona offensiva.

Il Real Forio va vicino al colpaccio allo scadere: sugli sviluppi di un calcio piazzato, gli isolani chiedono un calcio di rigore per un tocco di mano e Acosta sfiora il gol, con la difesa dell’Afragolese che salva sulla linea. Si genera il caos sul terreno di gioco e a farne le spese è Buono, che si becca il rosso in pieno recupero. Il big match di giornata non ha altro da raccontare: termina in parità la sfida. Il club caro al presidente Amato fa registrare il terzo risultato utile consecutivo e resta aggrappato al treno playoff: buon punto ottenuto contro l’unica compagine ancora imbattuta. Il prossimo appuntamento sarà in trasferta contro la Frattese.

Il tabellino

Real Forio 2014: Mazzella, Arrulo, Castagna (77’ Cittadini), Arcamone (61’ Ballirano), Serrano (73’ Acosta), Pistola, Velotti, Iaccarino (61’ Buono), Aniceto, Cabrera, Di Lorenzo (85’ Pelliccia). A disposizione: Santaniello, Delgado, Iacono, Pelliccia, Di Meglio. Allenatore: Sanchez

Afragolese: Puca, Masullo, Akrapovic, Amelio, Trezza (31’ Massaro), Torassa, Leone, Di Paola (73’ Mirante), Longo (60’ Abayian), Grieco, Simonetti. A disposizione: Mola, Sicuro, Legnante, Sparavigna, Tripicchio, Liccardo. Allenatore: Ciaramella

Arbitro: Andrea Airaghi Colombo di Legnano

Assistenti: Giuseppe Francesco Maiello di Nola e Francesco Giuseppe Acunzo di Castellammare di Stabia

Marcatori: 20’ Arcamone (RF), 53’ Leone (A)

Ammoniti: Buono, Cabrera (RF), Leone, Akrapovic, Abayan, Simonetti (A)

Espulso: 92’ Buono (RF) per doppia ammonizione

Angoli 6 – 5

Durata 47’ pt e 51’ st