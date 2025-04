Il Real Forio saluta il Calise. Serve una vittoria per la festa contro il super “ex”

Il sogno playoff da rendere concreto, tutto passa dagli ultimi 180’. Soltanto due gare separano il Real Forio da un traguardo che sarebbe storico e il prossimo avversario sul cammino dei turchi è il Montecalcio dell’ex Angelo Iervolino. La squadra di Carlo Sanchez ha recuperato le energie durante la lunga sosta e, reduce dal successo esterno contro la Frattese, cerca continuità per mettere l’ipoteca sulla partecipazione alle gare di fine stagione. Il team biancoverde, che arriva al match con un filotto di quattro risultati utili consecutivi, deve ritrovare i tre punti al Calise, che mancano dalla sfida contro il Sant’Anastasia.

Da quel momento si è registrato lo stop con il Pomigliano e il doppio pareggio contro le prime della classe, Real Normanna e Afragolese. Vincere oggi significherebbe avere il destino nelle proprie mani a una partita dalla fine dei giochi, quando gli isolani saranno ospiti della Sessana. “Dobbiamo assolutamente portare a casa queste due partite, per continuare a perseguire il nostro obiettivo e il nostro sogno. Fare i playoff a Forio sarebbe qualcosa di meraviglioso. Abbiamo due gare fondamentali, da affrontare con il massimo impegno. Partiamo da quella contro il Montecalcio, che sarà decisiva per dare continuità a quanto fatto finora”, ha spiegato il tecnico nel corso della conferenza stampa di venerdì.

Il Montecalcio

Salvezza in cassaforte e poche altre pretese per la formazione biancazzurra. Guidato dall’ex allenatore biancoverde, Iervolino, il Montecalcio ha tagliato il traguardo con ben due giornate di anticipo. Momento positivo per i flegrei, protagonisti di tre vittorie consecutive. “Iervolino è un allenatore bravo, ha fatto un ottimo lavoro. Ha trovato una situazione complicata ed è riuscito a raggiungere la salvezza insieme alla squadra. Anche l’obiettivo della permanenza in Eccellenza era difficile da centrare. Ha fatto un grande lavoro, qui in precedenza ha ben figurato e l’ho sempre detto, dal primo giorno del mio arrivo a Forio. Sarà una partita importante, tra due belle compagini che, a loro modo, hanno molto da offrire.

Noi vogliamo raggiungere i playoff, mentre loro non avranno pressioni dopo aver raggiunto la salvezza, ma cercheranno di chiudere bene la stagione in vista del futuro”, ha affermato Sanchez. Quello di questo pomeriggio sarà il terzo confronto stagionale tra le due squadre: dopo la gara di esordio finita in perfetta parità, nello scorso gennaio i biancoverdi si imposero 2-0 a Monte di Procida con le reti di Castagna e Peluso. Diversi avversari da monitorare, ma i riflettori vanno sul bomber Castaldo e su Rabbeni, altro calciatore di livello della truppa di Iervolino.

I convocati

Sanchez deve rinunciare a diversi giocatori, tra i quali Castagna e Tomasin che dovranno restare ai box ancora per qualche tempo. Il recupero dei due potrebbe avvenire solo in caso di playoff. Out Buono che deve operarsi al menisco, stagione quindi finita per uno dei giovanissimi del gruppo. Emergenza a metà campo per il tecnico che non può contare sull’infortunato Di Meglio e sullo squalificato Arcamone, rientra regolarmente Velotti. Sono ventidue i convocati per la sfida del Calise. A dirigere l’incontro sarà Raffaele Ruggiero della sezione di Salerno, coadiuvato dagli assistenti Enrico Palma di Napoli e Angelo Valente di Sala Consilina.

La gara

Domenica 27 Aprile 2025 – ore 15.30

Stadio “F. Calise” – Forio

La terna arbitrale

Raffaele Ruggiero, Salerno

assistenti

Enrico Palma, Napoli;

Angelo Valente, Sala Consilina

I convocati

Portieri: Mazzella, Pasero, Santaniello

Difensori: Ballirano, Cabrera, Delgado, Di Costanzo, Iaccarino, Iacono, Pistola, Tedesco, Velotti

Centrocampisti: Aniceto, Arrulo, Di Lorenzo, Pelliccia, Peluso, Sogliuzzo

Attaccanti: Acosta, Cittadini, Serrano, Verde