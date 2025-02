Il Real Forio riprende la marcia, 3-0 al Virtus Afragola

VIRTUS AFRAGOLA – REAL FORIO 2014 0 – 3

Eccellenza | Girone A | 23a Giornata

Seconda vittoria di fila per il Real Forio di Mister Sanchez che torna alla vittoria dopo il 6-0 contro il Frocalcio e conferma la linea positiva anche contro la Virtus Afragola. Serrano, Castagna e Acosta liquidano la gara e fanno guadagnare alla truppa biancoverde 3 punti importantissimi in classifica.

Impiega appena 8’ il Real Forio 2014 per sbloccare la partita in casa della Virtus Afragola. Luigi Castagna è imprendibile e, presentatosi davanti all’estremo difensore locale, serve una palla d’oro a Serrano che si fa trovare pronto. Dopo il vantaggio la squadra di mister Sanchez comanda il gioco e sfiora il raddoppio a fine primo tempo con Castagna e, dopo una manciata di secondi dall’avvio della ripresa, con Pelliccia, appena entrato in campo.

Il secondo gol arriva al 19’ con una splendida giocata di Luigi Castagna. Imbeccato dal portiere Mazzella, Castagna esegue un gran controllo di palla, si accentra e con una splendida conclusione a giro non lascia scampo a Vivace. Il tris porta la firma di Pablo Acosta che, rientrato in campo dopo un infortunio, ritrova subito l’appuntamento con il gol mettendo a sedere il portiere vversario prima di depositare la palla in rete.

Il bomber argentino siglerebbe anche la quarta rete ribadendo in gol una splendida punizione di Cittadini respinta, con l’aiuto della traversa, da Vivace, ma la bandierina dell’assistente si alza. Al triplice fischio il Real Forio riceve l’abbraccio dei sempre più numerosi e calorosi tifosi biancoverdi presenti anche al “Moccia” di Afragola. Per mister Sanchez ed i suoi ragazzi è la seconda vittoria consecutiva, nonché il quarto risultato utile di fila.

Il tabellino

VIRTUS AFRAGOLA: Vivace, Aurora (35’ s.t. Di Cristofaro L.), Pazzi (19 s.t. Palumbo), Pragliola, Acampora, Autiero (26’ Manzo), Blando (24’ s.t. Russo), Oliva, Cacciottolo, Galasso, Arciello (30’ s.t. Izzo)

A disp: Bussone, Grasso, Tortora, Iandoli, Drame. All. Galasso

REAL FORIO 2014: Mazzella, Castagna (33’ s.t. Pistola), Arcamone, Serrano (16’ s.t. Acosta), Sogliuzzo (1’ s.t. Pelliccia), Velotti, Tomasin, Di Lorenzo (26’ s.t. Cittadini), Di Costanzo, Buono (11’ s.t. Peluso), Ballirano.

A disp: Santaniello, Aniceto, Di Meglio, Cabrera. All. Sanchez

ARBITRO: sig. Catapano di Torino (ass. Iacoletti ed Acunzo)

RETI: 8’ Serrano, nella ripresa 19’ Castagna, 33’ Acosta

NOTE. AMMONITI: Aurora, Oliva, Pazzi, Pragliola, (VA); Sogliuzzo (RF). Angoli 2 – 4. Recupero 2’ e 5’