Il Real Forio in Eccellenza, il Procida in Promozione: estate di ripescaggi

Il calcio isolano si prepara a vivere una nuova stagione e non sarà come è terminata. In serata (grazie alla disorganizzazione di un sempre più inutile comitato) sono arrivate le comunicazioni ufficiali.

Il Real Forio è stato ripescato nel campionato di Eccellenza mentre il Procida, dopo un epilogo che definire ridicolo è poco, è stato riammesso in Promozione. Novità che ci regaleranno due grandi derby: il primo è Ischia-Forio dove vedremo lo scontro tra Enrico Buonocore e Billone Monti. L’altro, invece, nella serie inferiore, sarà quello del Barano contro il Procida.

Buon campionato a tutti!