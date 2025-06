Il Real Forio alza la voce: Velotti “again” in biancoverde

Il Real Forio non si nasconde. La marcia di avvicinamento al prossimo campionato è già partita da settimane, ma ora comincia a prendere una forma più concreta, più definita. Idee chiare, programmazione, entusiasmo e soprattutto voglia di rilanciarsi: è questo lo spirito che si respira nel club biancoverde caro al presidente Luigi Amato, intenzionato a vivere un’altra stagione da protagonista.

Il progetto va avanti e lo fa con decisione. Dopo la sfilza di ufficialità che ha già acceso l’estate isolana, la società ha annunciato anche la permanenza di uno dei pilastri più solidi dell’ultima stagione: Luigi Velotti continuerà a indossare la maglia del Real Forio. Un nome, una garanzia.

Arrivato lo scorso dicembre, il difensore centrale ha impiegato pochissimo tempo per diventare un punto fermo nella retroguardia disegnata da mister Carlo Sanchez. Esperienza, letture difensive, carisma e spirito battagliero: Velotti ha portato con sé tutto il peso specifico delle sue quattro promozioni in carriera, mettendosi immediatamente al servizio della squadra. Non a caso, lo stesso presidente Amato ha celebrato la sua permanenza con parole che non lasciano spazio all’interpretazione: “Il comandante è sempre il comandante, leader come pochi in campo e fuori. Ed è un incubo per gli attaccanti e non solo”.

Una conferma dal sapore importante, che aggiunge stabilità e identità a un gruppo che sta lentamente prendendo forma. Ma la vera partita, come spesso accade, si giocherà anche e soprattutto a centrocampo.

Ed è lì che il Real Forio prepara un restyling mirato, intelligente, all’altezza delle ambizioni dichiarate.

Il duo di mercato composto da Manna e Pisani lavora senza sosta per garantire a mister Sanchez un reparto di quantità, qualità ed equilibrio. In questo senso, l’obiettivo dichiarato porta un nome preciso: Antonio Tarascio. L’operazione è ai dettagli e filtra ottimismo. Tarascio rappresenterebbe un vero e proprio colpo per la categoria: calciatore navigato, è noto per la sua duttilità, il dinamismo e la visione di gioco.

Un profilo perfetto per dare spessore alla mediana biancoverde. Tarascio ha militato in piazze calde e ambiziose, raccogliendo ovunque stima e leadership. Se l’affare andrà in porto, il Real Forio si assicurerà non solo un rinforzo tecnico ma anche un uomo-spogliatoio, abituato a prendersi responsabilità nei momenti chiave.

Sul fronte uscite, invece, restano i dubbi legati alla posizione di Kikko Arcamone. Dopo la parentesi con la maglia del Real Forio, per il centrocampista isolano potrebbero presto aprirsi nuovamente le porte dell’Ischia Calcio, società con la quale Arcamone ha già condiviso tratti importanti di carriera. Si tratterebbe di un ritorno “a casa”, carico di significati emotivi ma anche sportivi.

Insomma, il cantiere è aperto, ma il disegno comincia già a intravedersi. Il Real Forio vuole alzare l’asticella, e lo sta facendo passo dopo passo, con un mix di fedeltà e novità, conferme pesanti e innesti mirati. La sensazione è che questa non sarà una semplice stagione di transizione: dalle parti del “Calise”, si sogna in grande. E questa volta, nessuno vuole svegliarsi.