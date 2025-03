Il Real Forio affronta l’imbattuta Afragolese: Sanchez vuole fermare la corsa della capolista

È il giorno del big match, quello atteso da una settimana. Dopo la convincente vittoria a Portici, il Real Forio torna al Calise per affrontare la trentunesima giornata del campionato di Eccellenza. Restare in alto per qualificarsi ai playoff è l’obiettivo della società isolana: la squadra di Carlo Sanchez vuole fare un altro passo verso il traguardo, ma sul cammino dei turchi si frappone la capolista. L’Afragolese, unica compagine ancora imbattuta nel torneo, cerca i tre punti in trasferta che potrebbero consegnarle la promozione in Serie D, nel caso in cui da Casal di Principe, dove si gioca Albanova-Real Normanna, dovesse arrivare un risultato favorevole.

Mazzella e compagni vogliono evitare i festeggiamenti degli avversari e, nel fortino amico, che si prepara alla giornata biancoverde, sono chiamati a rinviare la matematica promozione dei rossoblù. “Dobbiamo cercare di non farli festeggiare in casa nostra, è inutile nascondersi. Dovremo disputare una partita di cartello, con una prestazione all’altezza di quelle offerte in casa durante il campionato. Trascorreremo queste ore con serenità, sabato ci divertiremo contro la capolista”, ha spiegato Sanchez durante la conferenza stampa di giovedì. Il Real Forio, che ha costruito il suo campionato al Calise, punta a ritrovare la vittoria davanti ai propri tifosi, che manca dalla sfida contro il Sant’Anastasia. Un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite casalinghe hanno cambiato il trend delle settimane precedenti.

L’avversario

Prima in classifica dall’inizio della stagione, mai battuta in campionato e protagonista di trenta risultati utili consecutivi. Un rendimento impeccabile quello dell’Afragolese di Andrea Ciaramella, pronta al ritorno in Serie D e decisa a raggiungere la serie nazionale con diverse giornate d’anticipo. Sono ventidue le vittorie nel Girone A per la prima della classe, che ha totalizzato anche otto pareggi (tra cui quello dell’andata contro il Real Forio, 0-0). I rossoblù possono contare sul miglior attacco, con 71 gol realizzati, e sulla miglior difesa, avendo subito solo 9 reti. “Siamo consapevoli che l’ultima vittoria ci permetterà di gestire le prossime quattro partite. Possiamo affrontarle con la consapevolezza di avere un piede in Serie D. Non ci possiamo nascondere, dobbiamo continuare a dare il massimo.

Sabato affronteremo una squadra forte, che ha fatto un percorso incredibile; fino a poche settimane fa era a pochi punti da noi. Grande merito alla società, a mister Sanchez e ai ragazzi del Forio: hanno fatto una stagione incredibile. Per fare risultato sull’isola bisognerà dare tutto”, ha spiegato Ciaramella a margine del 6-0 rifilato alla Micri nello scorso turno di campionato. Al Real Forio servirà una prestazione maiuscola per limitare l’avversario e per ritrovare il successo in casa, ma il tecnico biancoverde ha le idee chiare: “Affrontiamo una squadra di qualità. Abbiamo grande rispetto per l’Afragolese. È partita con l’obiettivo di fare un campionato da vertice e l’ha fatto. Già l’anno scorso aveva gettato le basi, allestendo una rosa importante, ma terminando fuori dalla zona playoff.

Quest’anno è partita alla grande e vanno fatti i complimenti al club, alla dirigenza, allo staff e ai giocatori. Con tutti gli scongiuri del caso, sono a un passo dalla Serie D e la promozione è meritata. Noi, dall’altro lato, stiamo facendo un grandissimo percorso. Dobbiamo confermarci nelle ultime gare e consolidare questa meravigliosa posizione, che testimonia la straordinaria stagione che stiamo vivendo. Sabato, davanti al nostro pubblico, vogliamo offrire una grande prestazione per dare continuità al nostro lavoro”.

Verso la partita

Per la sfida di questo pomeriggio, l’allenatore ha convocato 23 giocatori. Si rivede Velotti, che ha scontato il turno di squalifica e può tornare dal primo minuto nel blocco arretrato: Sanchez pensa all’impiego da laterale destro, con Cabrera e Di Costanzo a formare il reparto davanti a Mazzella. L’esperto difensore può anche fare coppia con uno dei colleghi al centro e in quel caso uno tra Iaccarino e Aniceto andrà a destra. A sinistra, invece, resiste il ballottaggio tra Pistola e Ballirano.

A centrocampo, Arrulo e Arcamone puntano alla riconferma, con Di Lorenzo pronto a completare il reparto. In avanti, valutazioni su Castagna, ma la coppia Acosta-Serrano ha dato ottime garanzie. Riflettori rivolti altresì su Buono e Di Meglio, che potrebbero rivelarsi jolly importanti in questa gara. Dall’altra parte, invece, ci sarà il ritorno di Ciro Simonetti sull’isola: il fantasista, oggi in rossoblù, ha scritto la storica pagina della promozione dell’Ischia e vuole ripetersi anche con l’Afragolese, magari festeggiando proprio in un posto che conosce bene. A dirigere il big match sarà Andrea Airaghi Colombo della sezione di Legnano, coadiuvato da Giuseppe Francesco Maiello di Nola e Francesco Giuseppe Acunzo di Castellammare di Stabia.

La gara

Sabato 29 Marzo 2025 – ore 14.30

Stadio F. Calise – Forio

La terna arbitrale

Lorenzo Maria Frigo, Parma;

assistenti

Ciro Lauro, Castellammare di Stabia;

Pietro De Cicco, Nola

I convocati

Portieri: Mazzella, Pasero, Santaniello

Difensori: Ballirano, Cabrera, Delgado, Di Costanzo, Iaccarino, Iacono, Pistola, Velotti

Centrocampisti: Aniceto, Arcamone, Arrulo, Di Lorenzo, Di Meglio, Pelliccia

Attaccanti: Acosta, Buono, Castagna, Cittadini, Serrano, Verde