Il Real Forio affronta il Castel Volturno, Sanchez vuole blindare la zona playoff

Un orario un po’ inusuale, ma un’altra incognita che metterà in esame la maturità del Real Forio. La squadra di Carlo Sanchez si confronterà con una nuova matricola del girone e cercherà continuità di risultati per restare aggrappata al treno in vetta. Dopo il successo ottenuto contro il Sant’Anastasia al Calise, sofferto ma ampiamente meritato, la formazione isolana torna sulla terraferma per sfidare la giovanissima Micri, chiamata a risollevarsi dalle zone basse della classifica e a caccia di punti per l’obiettivo salvezza. I turchi non vogliono sbagliare e arrivano allo Stadio Arcoleo con la chiara intenzione di approfittare dell’eventuale passo falso delle avversarie.

La venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza, almeno sulla carta, è favorevole a Castagna e compagni, che devono fare pure i conti con l’orario mattutino (10.30): domenica pomeriggio, a margine della partita di Acerra, si giocherà infatti lo scontro diretto tra Nola e Afragolese. Una delle due perderà punti, ma c’è anche il rischio concreto di un pareggio. In quel caso, con una vittoria, il Real Forio potrebbe tornare a sognare in grande. Il traguardo resta la qualificazione ai playoff, ma Sanchez pensa al presente: “Guardiamo in casa nostra, veramente, con la massima trasparenza ed umiltà. Big match al vertice? Guarderò la sfida come ho fatto altre volte, si affronteranno le due favorite alla vittoria del campionato. Quindi sarà sicuramente una bellissima partita. Il campionato è ancora lungo, ragioniamo sulla nostra gara e vinciamo contro la Micri. Poi penseremo alle prossime settimane”.

L’avversario

Quartultimo posto e tredici punti conquistati in ventiquattro partite, il prossimo avversario del Real Forio punta a ritrovare il successo in ottica salvezza. L’ambizione del club è conservare la categoria: impresa non semplice per la Micri, tra le migliori realtà nazionali nella formazione dei giovani calciatori. La compagine allenata da Pasquale D’Inverno è stata protagonista di un girone di ritorno a fasi alterne: archiviate le due sconfitte consecutive contro Gladiator e Nola, la squadra ha battuto Quarto, Frocalcio e Sant’Anastasia. I tre successi sono stati intervallati però dai ko rimediati contro Virtus Afragola e Castel Volturno. Rispetto al bottino collezionato in classifica, la Micri ha ottenuto soltanto quattro punti nella gare casalinghe.

Una vittoria, un pareggio e dieci sconfitte è il bilancio interno (tra le peggiori del girone al pari della Virtus Afragola). Sanchez però non si fida del match e avverte i suoi ragazzi alla vigilia: “Servirà la massima attenzione. Troveremo la squadra più giovane del girone, con l’età media più bassa. Abbiamo poca conoscenza perché ci sono tanti ragazzi che vengono da un settore giovanile importante, la Micri ha uno dei vivai migliori a livello nazionale. Stanno facendo un grandissimo lavoro e sono allenati da un tecnico preparatissimo. C’è tanto da monitorare. Andremo lì consapevoli della nostra forza, ma dobbiamo andare in campo con umiltà e con la voglia di fare una partita importante. Vogliamo tornare ad Ischia con tre punti fondamentali in vista delle prossime partite. Dobbiamo fare ancora tanta strada”.

Verso la partita

Sarà ancora 4-3-3 per il Real Forio che deve rinunciare a Tomasin, Arrulo, Iacono e Delgado. In porta ci sarà Mazzella, a destra può trovare conferma Aniceto con il ballottaggio aperto sulla sinistra tra Pistola e Ballirano. Al centro della difesa Velotti, Di Costanzo e Cabrera si contendono le due maglie disponibili. A centrocampo spazio per Sogliuzzo, Arcamone e Di Lorenzo; in attacco Buono e Castagna supporteranno la prima punta: Acosta o Serrano, è questo il dubbio più grande per mister Sanchez. A dirigere l’incontro sarà Francesco Matrone della sezione di Torre del Greco, coadiuvato da Maria Vittoria Ievolella di Benevento e da Carlo D’Afiero di Frattamaggiore.

La gara

Domenica 23 Febbraio 2025, ore 11.00

Stadio Conte – Mondragone

La terna arbitrale

Gianmarco Amitrano, Torre Annunziata;

Roberto Infante, Castellammare di Stabia;

Enrico Palma, Napoli

I convocati

Portieri: Mazzella, Pasero, Santaniello

Difensori: Ballirano, Cabrera, Di Costanzo, Tedesco, Pistola, Tomasin, Velotti

Centrocampisti: Aniceto, Di Lorenzo, Di Meglio, Fernandes A., Pelliccia, Peluso, Sogliuzzo

Attaccanti: Acosta, Buono, Cittadini, Serrano, Verde P.