Il rapporto umano ritrovato: l’iniziativa Ambrosino Luce & Gas

C’è un suono che molti di noi ormai associano alla quotidianità moderna: il trillo del telefono che annuncia l’ennesima chiamata sconosciuta. Numeri che cambiano di giorno in giorno, prefissi stranieri, voci registrate che ci invitano ad approfittare di offerte imperdibili, a cambiare operatore, a fidarci di chi non conosciamo in quanto presunti esponenti di Carabinieri, Polizia o Guardia di Finanza. È il rumore di un’epoca in cui la comunicazione, paradossalmente, sembra aver perso il contatto con le persone, sfociando in un inganno sempre più incombente e pericoloso per tutti.

Oggi il mondo ci parla in codice numerico. Le banche sono diventate centri elaborazione dati dove le richieste non trovano più un volto, ma solo un terminale; dove un algoritmo decide se sei “affidabile” e quanto vale la tua fiducia. Non ci sono più i direttori che ti conoscevano per nome, che ti chiedevano come stava la famiglia e che, in qualche modo, ti affidavano con le loro competenze perché… si fidavano di te. C’è un sistema impersonale che elabora e risponde, senza ascoltare o consentirti di replicare.

In questo scenario in cui tutto corre veloce e tutto si digitalizza, le truffe si moltiplicano. Non si limitano più agli anziani: oggi colpiscono chiunque. Arrivano travestite da banche, da amici di famiglia, persino da false Forze dell’Ordine, con tanto di numeri dedicati e musichette d’attesa. È un mondo in cui la fiducia sembra merce rara, e dove il dubbio è diventato difesa. Eppure, proprio qui, dove la distanza sembra crescere, c’è chi ha scelto di tornare indietro. Non per nostalgia sterile, ma per riscoprire un valore che il progresso aveva lasciato indietro: il contatto umano.

È la strada che ha deciso di percorrere Ambrosino Luce & Gas, un’azienda tutta ischitana che da anni distribuisce metano sull’isola e a Procida e che, da pochi mesi, ha deciso di tuffarsi anche nel mercato libero dell’energia elettrica. In un tempo in cui tutto si fa online, Antonio Pinto (patron inesauribile di una realtà locale importante ed eterno entusiasta del proprio lavoro e dell’impresa in generale) ha scelto di bussare alle porte della gente, di mandare giovani esperti, ragazzi del posto, a incontrare di persona chi ogni mese apre la bolletta con un sospiro.

Li manda a casa, a leggere insieme quelle cifre che spesso sembrano incomprensibili, a spiegare con calma dove si può risparmiare davvero e dove, invece, si nascondono gli inganni del mercato, ma anche se l’offerta in essere è già di per sé sufficientemente valida da non essere cambiata. E se c’è margine, propongono un nuovo contratto, chiaro e trasparente, per alleggerire una spesa energetica che per molti è ormai diventata un peso. Sembra un gesto semplice, quasi ovvio. Ma oggi, in un mondo dove nessuno ha più tempo di fermarsi, è qualcosa di straordinario.

È un ritorno all’essenza del servizio: ascoltare, spiegare, capire. Non un click, ma una stretta di mano davanti a un caffè. Non un algoritmo, ma un sorriso. Molti a Ischia stanno riscoprendo, grazie a questa iniziativa, la bellezza del “parlare con qualcuno” invece di “gestire qualcosa”. Perché dietro ogni contratto c’è una persona, una famiglia, una casa che si illumina ogni sera. E sapere che dall’altra parte del tavolo non c’è un numero verde, ma un volto amico, fa la differenza.

E’ un modo, questo, di tornare a quella cultura dell’incontro che ha sempre fatto parte dell’identità isolana: quella dei saluti per strada, delle chiacchiere al bar, delle soluzioni trovate guardandosi negli occhi. E così, mentre il resto del mondo si perde tra call center e risponditori automatici, a Ischia qualcuno ha deciso di rallentare. Di ricordarci che la tecnologia può aiutare, ma non potrà mai sostituire un rapporto di fiducia personale. In fondo, forse, non si tratta di nostalgia, ma solo di umanità. Quella che non dovrebbe mai passare di moda.