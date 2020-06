Il ragazzo di… Le quattro consorterie che reggono Enzo Ferrandino

Dionigi Gaudioso, Domenico De Siano, Paolo Ferrandino e Gigiotto Telese sono i principali dominus dell’attuale amministrazione del comune di Ischia. Un quartetto di poteri, un hub di consorterie di potere che usano Enzo Ferrandino alla bisogna e all’occasione.

Partiamo da quello con impatto mediatico e che suscita maggior clamore: Domenico De Siano.

Il senatore di Forza Italia e prossimo sindaco di Lacco Ameno, qualche tempo fa si è dimesso dalla carica di consigliere comunale e ha favorito l’ingresso nel civico consesso del consigliere Gennaro Scotti. Un uomo in più a mantenere in equilibrio la poltrona del sindaco Ferrandino altrimenti pronta a cadere sotto le pressioni dei piccoli consiglieri comunali che, giorno dopo giorno, fanno “la spesa” al comune.

In piena emergenza Covid, infatti, quando tutti eravamo distratti dai contagi e dai morti, Scotti votava con la maggioranza e stava in silenzio davanti agli scandali compiuti giorno dopo giorno. L’uomo di Domenico De Siano, ha eseguito l’ordine di scuderia e si è seduto insieme con la maggioranza a rovinare uno dei comuni più belli del mondo. Ieri mattina, a Piazza degli Eroi, l’incontro tra il senatore e il sindaco. Il coordinatore di Forza Italia sbracciava veemente contro il sindaco che, invece, annuiva.

Evidentemente, il vero assessore ai tributi e alla Genesis, Domenico De Siano, dettava ordini sia al sindaco sia al presidente di Genesis, Rumolo, nominato mentre noi eravamo alle prese con i contagiati dal coronavirus e al comune di Ischia, pensavano a spartirsi le poltrone. La vicenda del milione e seicentomila euro in credito di imposta agli albergatori, la dice lunga sull’autonomia del sindaco.

Un’altra consorteria che fa pressione su Enzo Ferrandino e che regge l’altra gamba, poco solida, della poltrona del sindaco è quella di Gigiotto Telese. L’ex sindaco di Ischia, protagonista di una epoca funesta, triste e poco brillante per il comune per fortuna terminata anzitempo, ora comanda e detta ordini attraverso l’assessore Ciro Ferrandino, il Razzi o Scillipoti de’ no altri: un voltagabbana delle posizioni politiche con pochi precedenti così illustri.

Un esempio? Domenica sera, precisamente il 7 giugno alle ore 20:03 scrive su facebook: “Credo sia tempo che l’Amministrazione di Ischia ripristini le ZTL…passato il lockdown, avviatasi la Fase 2 e iniziata la Fase 3, ripartito il turismo e le attività commerciali, appare necessario ripristinare le ZTL per rendere vivibile a Residenti e Turisti il nostro Comune rispetto al traffico veicolare… ed auspico nella fase iniziale orari modulati sulle esigenze delle varie zone commerciali (Riva Destra, Corso cittadino, Ischia Ponte) in modo da favorire il passeggio e le attività svolte all’ interno delle ZTL nelle varie fasce orarie”

Tre giorni dopo, il 10 giugno, alle 18:19, arriva il comunicato stampa del comune di Ischia: “Riattive dal 13 giugno le ZTL: attenzione anche ai limiti di velocità e ai divieti di sosta. In concomitanza con il riavvio della stagione turistica il Comandante della Polizia Locane ha emesso un’ordinanza per il riavvio di tutti i provvedimenti riguardanti la circolazione stradale, comprese le zone a traffico limitato – ztl – Da parte del Sindaco Enzo Ferrandino l’invito alla cittadinanza a osservare il codice della strada, sia che si scelga di muoversi in auto o su due ruote, dal rispetto delle Ztl, a quello dei limiti di velocità fino ad arrivare ai divieti di sosta.” Gigiotto ordina, Enzo esegue.

Senza un piano traffico, senza una valutazione oggettiva su cosa vada e cosa non vada, senza una riflessione su quello che è accaduto nei mesi scorsi, per Enzo vale tutto come lo scorso anno. Folle è poco.

Terza consorteria di potere che piega ai suoi voleri l’agire del sindaco è quella di Paolo Ferrandino. La smania dei lavori pubblici, il disastro di Piazza degli Eroi, le scorrettezze tra Porto e Piazza fino agli ultimi appalti legalmente pilotati, fanno della consorteria di potere della Pagoda la peggiore. Un esempio? Veniamo alle strisce blu.

L’azienda per le strisce blu, la Publiparking, che ha assunto il compagno della figlia di Paolo Ferrandino, ha ricevuto un altro regalo da questa amministrazione. Per Paolo ed Enzo, infatti, è una scelta opportuna che la ditta abbandonasse l’ufficio e si trasferisse in un container da cantiere presso l’ex parcheggio Jolly. Già, avete capito, i cittadini, non solo devo pagare, ma si devono rivolgere ad un ufficio mobile perché la ditta ha preferito risparmiare i soldi del fitto di un locale dignitoso, adatto ad accogliere l’utenza per risparmiare. Ma se fai assumere i parenti degli assessori è normale che poi devi concedere altro e altro ancora.

E poi si è costretti anche a leggere che “al fine di evitare assembramenti per accedere agli uffici della Publiparking necessario prenotare appuntamento”. E quel coso nel parcheggio, a rischio di essere investiti e buttati sotto da auto in circolazione lo chiamano ufficio? Quando la politica cede credibilità e dignità alle consorterie di potere, purtroppo, scadono i servizi e i cittadini si trovano a dover fare i conti con disservizi su disservizi.

Last but not least, ultimo ma non ultimo, il più influente esponente di consorterie di potere politico e non solo è Dionigi Gaudioso. Padre politico e artefice della candidatura di Enzo Ferrandino, il sindaco di Barano comanda più a Ischia che nel suo comune. I rapporti familiari, le decisioni e, soprattutto, la rappresentanza politica rappresentano Dionigi più che mai.

Senza Dionigi Gauidioso, infatti, il comune, una volta capofila dell’isola, non avrebbe accesso agli uffici regionali. Con il PD di Giosi Ferrandino da un lato e la scarsa voce in capitolo del sindaco di Ischia senza Bruna Fiola, il padre Ciro e i rapporti di Gaudioso con De Luca, Enzo e il comune di Ischia non avrebbe spazio.

E, forse, su questo aspetto, dobbiamo Enzo non ha tutti i torti a prendere le distanze dal PD. Non ci dimentichiamo che per il Partito Democratico la misericordia è solo quando “Elena incassava i 10mila euro all’anno”.

La guerra per la statua di Felice Meo

Mentre Domenico De Siano detta la linea sui tributi tramite Rumolo alla Genesis e Luigi Telese decide la riattivazione delle ZTL, il resto dei politici del comune di Ischia litigano per la statua di Felice Meo ad Ischia Ponte. L’opera del maestro Meo, infatti, è al centro di una diatriba tra Carolina Monti, Carmen Criscuolo e Gigi Di Vaia. L’irriconoscente Carolina Monti (ricordo benissimo le cene di vent’anni fa, ndr) non vuole quella installazione all’esterno del Palazzo dell’Orologio, Carmen Criscuolo rivendica una sorta di delega alla Cultura e Gigi Di Vaia, invece, un ruolo da vicesindaco. In tre per fare la guerra a Ida De Maio. In tre che non pensano alle pinete aperte ma abbandonate, al territorio lasciato al degrado come non mai e ad un paese che si trova ad affrontare la peggiore crisi degli ultimi tempi senza nessuna risposta valida da parte dell’ente comune. In tre che litigano su una installazione di ferro ad Ischia Ponte. Assurdo non trovate?