Il racconto della vittima: “Ho avuto paura di morire. Ma quando ha minacciato i miei nipoti, non ho avuto più dubbi: dovevo denunciarlo”

Anni di violenze, umiliazioni e terrore quotidiano nella casa di Forio: minacciata con una bottiglia rotta, calci e pugni

Non è una denuncia nata da un momento di rabbia. Non è un’accusa affrettata. È la ricostruzione lucida, sofferta e dettagliata di tre anni di paura e annientamento psicologico. A parlare è la donna che ha trovato il coraggio di raccontare tutto: dall’inizio di una relazione che sembrava normale, all’incubo quotidiano di insulti, controllo, violenza e ricatti terminato con l’arresto del 40enne nato in Polonia dai Carabinieri di Forio.

“I primi mesi sembrava un uomo gentile”, ha raccontato in sede di querela. “Ci siamo conosciuti sul lavoro, lavoravamo entrambi in una struttura alberghiera. Io alla reception, lui in cucina. Dopo poco abbiamo iniziato a frequentarci. A marzo 2022 è venuto a vivere da me a Forio. È lì che è iniziato tutto”.

La convivenza si è trasformata in un isolamento progressivo. “Ha iniziato a bere molto. Ogni volta che c’era un litigio, alzava le mani. Mi metteva le mani al collo, mi bloccava i polsi. Mi ha minacciata con un coltello alla gola, con una bottiglia rotta. Una volta, mentre c’era una mia amica a cena, ci ha lanciato addosso dell’alcool e ha detto che ci avrebbe dato fuoco. Non ho mai denunciato prima perché avevo troppa paura. Cercavo di coprirlo”.

La donna ha spiegato di essere arrivata a rinunciare a tutto: “Non potevo tagliarmi i capelli, truccarmi, mettere un vestito elegante o una semplice felpa che non gli piacesse. Mi diceva che ero una zoccola. Non potevo mettere nemmeno un burrocacao, non potevo mettere un intimo diverso da quello che voleva lui: solo mutande bianche, alte, niente altro”.

Ma l’aspetto più inquietante, che ha spinto gli inquirenti a ritenere gravissima la pericolosità dell’uomo, è stato il controllo totale. “Mi seguiva al lavoro, mi tempestava di telefonate e messaggi, mi filmava di nascosto mentre facevo la doccia, oppure quando dormivo. Mi diceva che se non facevo quello che voleva, avrebbe mandato i video a tutti: ai colleghi, ai parenti”.

La notte tra il 21 e il 22 maggio è stato il punto di rottura. “Ero fuggita scalza di casa dopo l’ennesima lite. Lui mi aveva rincorsa, tirata per i capelli e riportata dentro. Poco dopo mi ha minacciata con un coltello perché dovevo lavarmi e prepararmi ad avere un rapporto con lui. Ho avuto paura di morire”.

La donna ha cercato rifugio nel suo luogo di lavoro, un albergo di Forio. “Sono andata lì perché era l’unico posto dove mi sentivo protetta. Mi sono messa a lavorare come se niente fosse, ma dentro stavo scoppiando. Poi lui è arrivato, mi ha insultata davanti a tutti. È stato il portiere a chiamare i carabinieri”.

Ma ciò che ha davvero fatto traboccare il vaso è accaduto poche ore dopo. “Stavo per lasciare l’isola per rifugiarmi da mia madre a Pimonte. Mi è arrivata una foto su WhatsApp: c’erano i miei nipoti, i figli di mio fratello morto. Lui li aveva raggiunti, senza motivo. Ho capito che avrebbe potuto far loro del male. È stato in quel momento che ho capito che non potevo più aspettare”.

Dopo la denuncia, la donna è stata visitata in pronto soccorso. I medici hanno riscontrato lividi compatibili con le sue dichiarazioni. È seguita da uno psicologo: presenta sintomi depressivi e segnali evidenti di stress post-traumatico. “Ho paura anche ora che so di essere al sicuro. Il suono di una moto mi paralizza. Quando vedo un’auto bianca mi viene un attacco di panico. Non riesco ad affacciarmi alla finestra. Vivo ogni giorno come se potesse succedere qualcosa. Ma so anche che se non avessi parlato, non sarebbe mai finita”.

Una verità che ha avuto bisogno di anni per emergere. E che oggi, grazie al coraggio della donna e al lavoro puntuale dei Carabinieri di Forio, ha trovato finalmente riconoscimento e tutela nella giustizia.