Il Puc di Del Deo per ora è salvo. L’ordinanza del Tar rende efficace lo strumento urbanistico

Del Deo trascorrerà un Natale e un Capodanno più sereno. Infatti il round del 21 dicembre dinanzi al Tar Campania sul contestato Puc di Forio si è concluso con un “pareggio”. Da una parte infatti i giudici hanno ritenuto improcedibile il ricorso che chiedeva l’esecuzione della sospensione dello strumento urbanistico, ma dall’altro hanno assunto tale decisione alla luce delle “correzioni” apportate dal Comune con la famosa delibera approvata a settembre scorso proprio a seguito del ricorso principale. Adeguando le norme tecniche di attuazione al Piano Territoriale Paesistico.

Con questa ordinanza il Tar si è pronunciato sul ricorso presentato da Pellegrino e Guido che aveva portato alla sospensione del Puc. Con l’intervento ad adiuvandum dell’Associazione “Verdi Ambienti e Società” Aps-Onlus e di Edler Von Daniels, Zerweck, Capuano, e Mazzella. Contro il Comune di Forio, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, la Città Metropolitana di Napoli e nei confronti della “Mezzatorre Hotel”. Ricorso che si fermava a chiedere l’annullamento previa sospensione di tutti gli atti che avevano portato alla formazione, adozione e approvazione del Puc partendo dal 2018 e fino alla delibera del Consiglio comunale del dicembre 2020 che approvava il Piano dopo che erano stati recepiti pareri e nulla osta.

Un lungo elenco di atti, come si può leggere nell’ordinanza: «delibera del Consiglio Comunale di Forio 29/12/2020 n. 33, pubblicata sul B.U.R.C. 8/2/2021 n. 14, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) studi specialistici (geologico-sismico, agropedologico, storicoarcheologico, zonizzazione acustica) valutazione ambientale strategica integrata con la valutazione di incidenza, regolamento urbanistico edilizio Comunale, atti di programmazione degli interventi”. nonché, ove occorra, di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o conseguenziale, segnatamente: della delibera G.M. 22/6/2018 n. 110 con cui il Comune di Forio ha adottato il Piano Urbanistico Comunale ai sensi della L.R. 16/2004, pubblicata sul B.U.R. Campania n. 4 del 21/1/2019; della delibera G.M. 21/5/2019 n. 72 con cui lo stesso Comune ha dato mandato ai tecnici redattori del P.U.C. di adeguare gli elaborati adottati in funzione delle osservazioni accolte; – della nota 4/3/2020 prot.n. 3244 con cui la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Napoli ha espresso parere favorevole con prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 42/2004; della nota 9/12/2020 prot.n. 38125 con cui i tecnici redattori del P.U.C. hanno dato riscontro ai pareri acquisiti nel corso del procedimento; del decreto dirigenziale 16/12/2020 prot.n. 39595 avente ad oggetto “Piano Urbanistico Comunale di Forio – Valutazione Ambientale Strategica – Parere Motivato” positivo circa la compatibilità ambientale del P.U.C. adottato; del decreto dirigenziale 22/12/2020 prot.n. 40673 avente ad oggetto “Piano Urbanistico Comunale di Forio – Valutazione Ambientale Strategica – Parere Motivato” positivo circa la compatibilità ambientale del P.U.C. adottato; della delibera G.M. di Forio 15/12/2020 n. 120 di “Recepimento pareri e nullaosta acquisiti”; della delibera G.M. di Forio 18/12/2020 n. 123 di “Recepimento pareri e nullaosta acquisiti – Rettifica Delibera di G.C. n. 120 del 15/12/2020”».

VIZI “SANATI”

In sostanza i giudici amministrativi della VI sezione richiamano la propria precedente ordinanza dell’aprile scorso che accoglieva la sospensiva e rigettano l’istanza di esecuzione ritenendo che proprio quella delibera approvata in autotutela su suggerimento dell’avv. Barone abbia “sanato” i vizi rilevati da Pellegrino e Guido a danno dei loro interessi a causa delle Nta in contrasto con il Piano Territoriale Paesistico. Si legge infatti nell’ordinanza: «Ritenuto che la domanda di esecuzione non possa trovare accoglimento in quanto la delibera sopravvenuta (delibera C.C. n. 22 del 17 settembre 2021) con la quale l’amministrazione resistente – in via non solo di esecuzione della misura cautelare ma anche in via di autonomo esercizio del potere di autotutela – ha espunto dal P.U.C. approvato, disponendone l’annullamento, le disposizioni lesive degli interessi dei ricorrenti determina l’improcedibilità del ricorso».

In pratica è cessata la materia del contendere che aveva portato alla sospensione in quanto il Comune, ammettendo l’errore, è corso ai ripari. Sulle modalità, ci sarà ancora da discutere.

E alla luce della «peculiarità del complessivo esito della vicenda» hanno compensato le spese di giudizio. Un pareggio, appunto.

Una decisione che però non entra nel merito delle spinose questioni sollevate con più ricorsi presentati da diverse parti in causa e che toccano molteplici tematiche. Tutti ancora da discutere. Come quello per motivi aggiunti che è stato presentato dall’avv. Bruno Molinaro in cui non solo si contesta la mancata dichiarazione di coerenza da parte della Città Metropolitana di Napoli e il mancato parere della Regione in materia ambientale, ma anche l’assunto su cui si fondava la delibera di settembre, ovvero che nonostante l’adeguamento delle Nta al PTP non fossero necessarie la riapertura della fase istruttoria e la ripubblicazione. E che dunque il Puc fosse automaticamente efficace. Tutte questioni ancora aperte.

Al momento, dunque, Del Deo può godersi il regalo di Natale arrivato dalla giustizia amministrativa. Ha superato indenne la fatidica data del 21 dicembre. Il Piano urbanistico comunale alla luce di questa ordinanza è efficace e produrrà i suoi effetti. Ma cosa succederebbe in caso dovesse arrivare in seguito una sentenza di annullamento? Permane dunque ancora una situazione di incertezza soprattutto per i cittadini che dovessero beneficiare di titoli rilasciati dal Comune sulla base di un Piano “cancellato”. In sostanza la parola fine è ancora lontana. Il Puc non è più sospeso, ma restano ancora in sospeso numerosi dubbi e interrogativi…