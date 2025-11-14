Il Progetto Polis approda a Procida. Servizi digitali per una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini

L’isola entra ufficialmente nel circuito del Progetto Polis, l’iniziativa promossa da Poste Italiane con l’obiettivo di portare i servizi digitali della Pubblica Amministrazione nei comuni italiani con meno di 15.000 abitanti. Un passo avanti significativo verso la semplificazione della vita quotidiana dei cittadini, in particolare per le comunità più piccole e insulari, spesso penalizzate dalla distanza fisica dai centri amministrativi principali.

A darne notizia è il sindaco Dino Ambrosino, che ha ricordato come il progetto sia stato presentato ufficialmente a Roma nel 2022, in un evento istituzionale al quale partecipò anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Fu un momento di grande valore simbolico – ha dichiarato il primo cittadino – e oggi siamo felici di vedere che quell’impegno si traduce in un servizio concreto per la nostra comunità”.

Per consentire l’avvio dei lavori di adeguamento tecnologico e infrastrutturale necessari all’implementazione del progetto, a partire da lunedì l’ufficio postale di Procida sarà temporaneamente chiuso. Durante il periodo di intervento – stimato in circa due settimane – le attività essenziali saranno garantite da un camper mobile attrezzato, che stazionerà nei pressi dell’ufficio per non interrompere l’erogazione dei servizi postali fondamentali.

Si tratta di una soluzione adottata in molti comuni italiani coinvolti nel progetto, che consente di mantenere attivo il presidio territoriale di Poste Italiane anche nel corso dei lavori di rinnovamento.

Il cuore del Progetto Polis è la realizzazione di uno sportello unico digitale, capace di offrire ai cittadini una vasta gamma di servizi della Pubblica Amministrazione senza la necessità di recarsi in più uffici o doversi spostare fuori dal proprio comune.

Tra i servizi di prossima attivazione presso l’ufficio postale di Procida figurano: La richiesta del passaporto, con possibilità di scattare sul posto la foto e rilevare i dati biometrici; Il rilascio di certificati anagrafici (come stato di famiglia, residenza, nascita, matrimonio) in tempo reale; L’emissione della Carta d’Identità Elettronica (CIE); L’accesso ad alcuni servizi dell’Agenzia delle Entrate, tra cui il rilascio del codice fiscale, visure catastali e documenti fiscali.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, che punta a ridurre le distanze, semplificare le procedure e digitalizzare in modo inclusivo l’accesso ai diritti fondamentali.

Un progetto nazionale, una sfida locale

Il Progetto Polis è stato concepito da Poste Italiane in collaborazione con il Governo e gli enti locali, con lo scopo di colmare il divario digitale tra i grandi centri urbani e i piccoli comuni, soprattutto in aree interne, rurali e insulari. L’investimento complessivo a livello nazionale ammonta a oltre 1,2 miliardi di euro, parte dei quali finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Procida, già nota per l’attenzione alle politiche di innovazione e sostenibilità – anche grazie alla visibilità acquisita con il titolo di Capitale Italiana della Cultura nel 2022 – si conferma così un laboratorio ideale per l’attuazione di modelli di sviluppo inclusivo e tecnologicamente avanzato.

“Il nostro obiettivo – conclude il sindaco Ambrosino – è rendere sempre più facile l’accesso ai servizi pubblici per i cittadini, soprattutto per le fasce più deboli e per chi ha difficoltà a spostarsi. Il Progetto Polis va esattamente in questa direzione, portando la pubblica amministrazione dentro l’ufficio postale, il luogo forse più familiare e frequentato della nostra comunità”.

Con l’attivazione del progetto, si apre una nuova fase per l’isola, in cui innovazione e prossimità diventano parole chiave anche per i servizi al cittadino. Un piccolo grande passo verso una pubblica amministrazione più moderna, efficiente e a misura di persona.