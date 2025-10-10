Il progetto di Stani Verde: accesso carrabile a Cava dell’Isola con esproprio

L’Amministrazione di Forio intende realizzare un accesso carrabile alla spiaggia di Cava dell’Isola, in luogo di quello pedonale: una scala piuttosto “accidentata” e tale da non consentirne la fruizione a tutti i bagnanti. Una decisione che va in linea con l’abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche con esigenze di sicurezza.

Fruizione limitata. «… tale percorso di accesso alla spiaggia costituisce una rilevante barriera architettonica, impedendone la fruizione da parte di diversamente abili e soggetti con ridotta mobilità, in violazione della normativa vigente in materia»

La realizzazione dell’accesso carrabile renderà necessario però espropriare aree di proprietà privata. Un’operazione che gli amministratori auspicano di poter portare a compimento senza “resistenze” o contenziosi.

La delibera di indirizzo approvata dalla Giunta elenca i molteplici motivi dell’iniziativa. Innanzitutto ricorda che «la spiaggia di Cava dell’Isola, interamente pubblica, risulta meta di numerosissimi bagnanti, sia residenti che turisti, nel periodo primaverile, estivo ed autunnale».

Quindi prende atto che «allo stato attuale, l’accesso all’arenile avviene esclusivamente mediante un percorso pedonale che si dirama attraverso una scala vetusta ed in parte interessata da cedimenti dei contigui muri a secco; tale percorso di accesso alla spiaggia costituisce una rilevante barriera architettonica, impedendone la fruizione da parte di diversamente abili e soggetti con ridotta mobilità, in violazione della normativa vigente in materia».

Inoltre «ai sensi della normativa in materia di demanio marittimo e di fruizione delle spiagge libere, la pulizia e la manutenzione dell’arenile pubblico rientrano tra i compiti istituzionali dell’Ente, il quale deve pertanto assicurare adeguati accessi per il conferimento e il ritiro dei rifiuti nonché per l’espletamento dei servizi di igiene urbana». Invece «l’impossibilità di accedere con mezzi meccanici all’arenile rende, altresì, estremamente difficoltosa l’attività di pulizia e manutenzione ordinaria della spiaggia, attività che spettano all’Amministrazione comunale, incidendo negativamente sul decoro urbano e sulla qualità della fruizione turistica».

MOTIVI DI SICUREZZA

Come detto, esistono anche ragioni di sicurezza: «La presenza di un accesso pedonale mediante una unica scala rende impossibile inoltre garantire la tutela della incolumità dei bagnanti sul pubblico arenile in quanto è, di fatto, precluso ai mezzi di emergenza e soccorso il raggiungimento della spiaggia, ostacolando un pronto intervento in caso di emergenza sanitaria o di protezione civile».

L’esistente tracciato idoneo al collegamento con l’arenile «ricade interamente su aree di proprietà privata e non è attualmente destinato ad uso pubblico». Di qui la necessità di esproprio.

Viene infine indicato l’ennesimo obiettivo, ovvero «valorizzare il contesto turistico, paesaggistico ed ambientale afferente la spiaggia di Cava dell’isola assicurando il giusto decoro al sito».

E’ stato dunque deliberato «di prendere atto della necessità di assicurare un accesso carrabile alla spiaggia pubblica “Cava dell’Isola”, mediante l’acquisizione al patrimonio comunale del tracciato esistente e delle particelle contigue necessarie al suo adeguamento funzionale, attualmente di proprietà privata, attraverso procedura di espropriazione per pubblica utilità».

Viene dato mandato al responsabile del Settore I ing. Luca De Girolamo di porre in essere tutte le attività propedeutiche e necessarie alla realizzazione del progetto, «ivi comprese quelle relative alla progettazione dell’intervento di riqualificazione ed alle procedure espropriative delle porzioni di terreno ove insiste il tracciato stradale oltre di quelle ritenute necessarie al suo adeguamento funzionale».

Viene specificato che la delibera «costituisce atto di indirizzo e che la progettazione e le attività consequenziali, quali le attività propedeutiche all’avvio delle procedure espropriative, dovranno essere sottoposte ad ulteriori provvedimenti di approvazione da parte della Giunta e/o del Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze».