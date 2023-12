Il problema non era solo Garcia |#4WD

E’ un momento delicatissimo per il Napoli, minimizzarlo da molti nel commentare esclusivamente la débâcle calcistica a tre giornate dal termine del girone d’andata.

Intendo dire che se è fin troppo facile notare che la squadra campione d’Italia, ma soprattutto la società che la gestisce, avrebbe dovuto difendere con tutt’altra organizzazione (in campo e fuori) e soprattutto con maggior rispetto del pubblico che l’ha onorata e continua ad onorarla il tanto atteso terzo tricolore, dall’altra sfugge ai più che l’esonero di Garcia ci aveva illusi che tutti i problemi fossero stati risolti.

Ed ecco, invece, che nonostante la vittoria contro l’Atalanta a Bergamo, l’arrivo di Mazzarri come “traghettatore semestrale” ha messo comunque a nudo di lì a poco non solo i limiti di una rosa risicata e insufficiente a garantire una certa continuità di rendimento in tutte le competizioni; ma soprattutto che il problema della squadra contro l’ormai ex allenatore francese rappresentasse, in realtà, solo una parte del problema.

Sembra proprio, alla luce di quanto sta accadendo, che l’aspetto meno chiaro a tutti sia un malcelato moto di ribellione ed intolleranza di buona parte dei calciatori del Napoli verso il presidente De Laurentiis. Un fenomeno simile a quello accaduto all’epoca dell’ammutinamento di Insigne e compagni, ma che se all’epoca adottò come soluzione la farsa dell’esonero di Ancelotti (accasatosi neppure dieci giorni dopo all’Everton), stavolta sembra non avere più capri espiatori disponibili.

Il rinnovo “mirato” di Osimhen verso una partenza estremamente redditizia a fine stagione, il mancato rinnovo di Zielinski con l’Inter che attende il cadavere sulla sponda del fiume, le offerte pervenute dagli Emirati Arabi a Politano (forse il più in forma degli Azzurri in questa prima metà del campionato), la partenza da insalutato ospite di Elmas dai circa venticinque milioni in cassa, seconde linee come Gaetano e Simeone che scalciano pur di andarsene per poter giocare sono le testimonianze di un malcontento verso un criterio relazionale che non può continuare ad annientare squadra, rapporti, risultati e intelligenze altrui in funzione del mero risultato economico. Specialmente quando, poi, agendo in questo modo, si sta finendo per pregiudicare anche quello.

Intanto già contro il Monza ci sono diverse ferite da leccarsi, quanto a infortuni e squalifiche di rilievo. E chissà se il mai troppo salvifico ed efficace calciomercato di gennaio potrà realmente aiutarci…

#FNS