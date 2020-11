Il problema è il covid… o la caccia?

Antonio BUONO * | Sara’ la mia impressione, ma qua c’è qualcuno che ha “colpito” ancora… chissà perché i pescatori possono andare a caccia, i tartufai possono andare a tartufi, i tiratori possono andare a tiro al volo e i cacciatori non possono andare a caccia. Ho degli amici che potrebbero andare a caccia perché hanno casa e terreni nel proprio Comune e, non si capisce la ragione per la quale non dovrebbero esercitare (da soli!) l’attività venatoria… a me , questa roba qua, che i cacciatori siano sempre presi di mira, perché non siano “politicamente corretti” secondo il ministero dell’ambiente, non piace affatto, e questo, è veramente disdicevole.

Purtroppo, dalle nostre parti , vi sono sedicenti giudiziosi chiaroveggenti che interpretano a loro piacimento Decreti per nulla chiari nemmeno da parte di chi li emana! Ed è così che, tanto per mostrare a loro stessi quanto siano bravi, inviano ai media i loro quotidiani studi astrologici!

Per farla breve, essendo vietati gli spostamenti, se non per motivi di salute , lavoro o necessità, la caccia non può essere esercitata nelle zone rosse. Ma, c’è un ma…il Dpcm consente di “svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona con obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale”.

Considerato quanto sopra, qualcuno ci spieghi cortesemente perché non dovremmo poter esercitare l’attività venatoria da soli ed in piena sicurezza per chiunque altro.

Anni fa, un mio carissimo amico disse che per risolvere il gravissimo problema in cui, ancora oggi versa il mare grazie alle buste di plastica, l’unica soluzione più opportuna e necessaria, era quella di chiudere la caccia.

Vuoi vedere che per debellare il Covid avevamo la soluzione a portata di mano e nessuno ci aveva ancora pensato?

Ordunque, vengano salvate quante più vite umane possibili… si chiuda la caccia e… tutti felici e contenti.

Il messaggio? Togliere a noialtri la passione ed il contatto con la natura relegandoci nella solitudine, nella tristezza e nel più profondo sconforto… ancora una volta, mille grazie ministro Costa!

*Cacciatore a vita, V. Pres. Liberacaccia Forio