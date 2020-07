Il problema di piacersi | #4WD

Capita spesso di imbatterci, specialmente d’estate, in una vera e propria “fiera della carne”, intesa non come una kermesse per macellai, ma semplicemente in una sfilata di corpi in bella (spesso eufemisticamente parlando) evidenza che in questo periodo mettono a nudo il body language di uomini e donne di svariata estrazione.

E allora, largo ai bei fisici statuari sia maschili che femminili, al make up e all’hair style quasi sempre impeccabile delle ragazze/donne napoletane, alla competizione del filino più sottile e invisibile tra i glutei anche grazie alla tintarella; ma non dimentichiamolo le frustrazioni e i complessi che passano per seni stile “orecchie da cocker”, lati B ricolmi di cellulite, smagliature e bucce d’arancia, cinghialoni dai ventri prominenti pronti a mettere a dura prova sdraio e lettini (oltre agli altrui stomaci) non solo con il peso ma anche con le contrazioni del russamento da pennichella post-pasto. E perché no… i veri e propri obesi ambosessi, con tutte le difficoltà che la loro condizione comporta, specie con il caldo incombente e la confusione tipica del periodo di punta.

Le tivù in stile real time ci parlano quasi ogni giorno e in diverse salse di certe “vite al limite” e di tante persone che attraverso la medicina e la chirurgia -non solo estetica- cercano spasmodicamente di ritrovare loro stesse. Argomenti che ci appassionano e incuriosiscono da spettatori ma che, nel pratico, mai ci aspetteremmo che potessero varcare il confine degli Stati Uniti e riguardare finanche la signora della porta accanto o l’insospettabile condomino. Poi, da un giorno all’altro, ti accorgi ancora una volta che tutto il mondo è paese e che i gravami psicologici e le crisi d’identità, proprio come i veri problemi di salute, non hanno né fissa dimora né comprovata provenienza. E che, magari, un paio di tette nuove, una rinoplastica o una tiratina a zigomi e sedere sono diventati un regalo di compleanno sempre più di moda.

C’est la vie!