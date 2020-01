Il primo incontro di ACUII in Tour del 2020 è in programma domenica 5 gennaio a Lacco Ameno

Riprende a pochi giorni dall’ingresso del nuovo anno il viaggio di sensibilizzazione da parte dell’associazione per il comune unico dell’isola d’Ischia tra i sei comuni. A quasi un anno esatto l’ACUII ritorna a Lacco Ameno e lo fa riproponendo temi come l’unione dei servizi e la pianificazione strategica, quali soluzioni per risolvere l’attuale divisione del territorio ischitano. “Il nostro primo appuntamento del 2020, Lacco Ameno. In tanti ci stanno mostrando il loro sostegno. Comune Unico, Unione dei Servizi e Piano Strategico sono gli aspetti che intendiamo portare avanti ed estendere all’intero territorio isolano. Vogliamo far capire alla gente dell’isola d’Ischia che bisogna rendersi conto della necessità di una rottura con le pratiche che tendono a dividere. Abbiamo bisogno di una cultura dell’unione e possiamo realizzarla iniziando dall’unione dei servizi ed essere in grado di gestire il nostro futuro risolvendo i problemi attuali come traffico, trasporti, taxi. Nel corso dei precedenti incontri abbiamo raccolto nuovi iscritti all’associazione è vero ma ACUII in Tour non vuole fermarsi a questo. Vogliamo allargare alla gente temi di cui nessuno parla perché, secondo molti, è meglio lasciare i cittadini divisi che iniziare a discutere seriamente delle soluzioni che, insieme, possiamo percorrere”. Così Rosamaria D’Orta, Presidente dell’Associazione per il Comune Unico dell’Isola d’Ischia (ACUII).