Il primo colpo di mercato del Barano Calcio è Raffaele Capuano.

Il club bianconero, infatti, rende noto di aver tesserato l’elegante centrocampista ischitano. Classe 1995, dotato di tecnica e senso della posizione, Capuano è un giocatore di qualità, in grado di ricoprire più ruoli nel centrocampo bianconero. Molteplici le esperienze maturate in passato, vissute da protagonista, di Raffaele Capuano, il quale ha indossato, tra le altre, le maglie di Nuova Ischia, Lacco Ameno e Real Forio.

Proprio con i biancoverdi, il volto nuovo del Barano Calcio ha disputato il campionato di Eccellenza per due anni consecutivi (stagione 2014-15 e 2015-16), mettendosi in mostra con prestazioni di gran qualità. Nel ricordare l’esperienza foriana non può non sottolinearsi un curioso aneddoto: nella stagione 2014-15 Capuano fu il primo acquisto realizzato dai biancoverdi e nelle settimane successive disputò una gran stagione, divenendo uno dei punti di forza della compagine foriana. Anche stavolta in bianconero, Capuano, è il primo giocatore a legarsi ufficialmente al Barano Calcio. Alla curiosa coincidenza non può che far seguito l’augurio che quanto già accaduto all’ombra del Torrione si ripeta a Barano.

“Sono molto contento di far parte del progetto Barano Calcio, di cui ho sin da subito apprezzato la serietà. Personalmente ho grande voglia – sono le prime parole di Capuano dopo la firma – di rimettermi in gioco dopo un periodo di lontananza dal rettangolo verde. Posso garantire che darò il massimo per i colori bianconeri e mi auguro che, insieme ai miei compagni di squadra, di raggiungere soddisfazioni ed i traguardi prefissati”.