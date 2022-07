Il primo colpo di Gaudioso: 7 milioni in “sicurezza” per Maronti e Sant’Angelo

Gaetano Di Meglio | Se nel 2015 i sindaci dell’isola non avessero seguito Giacomo Pascale e le sue cattive consigliere, forse, oggi avremmo un territorio più sicuro e con numerosi progetti già avanzati. E, chissà, forse avremmo potuto puntare maggiormente sia sul PNRR sia sulle azioni di intervento con progetti esecutivi.

Il tempo è cambiato e si vede. Da quando l’asse Gaudioso, Ferrandino, Caruso-Iacono ha cambiato passo e ritmo, Ischia è tornata sullo scacchiere degli “fatti”.

Mentre Casamicciola e Lacco Ameno perdono e sprecano il treno del “terremoto”, il fiume di danari potenziale, le scorciatoie e la gran massa di norme facilitate, Ischia, Serrara Fontana e Barano vanno avanti di un passo più spedito e più marcato.

Non a caso Barano è un cantiere a cielo aperto con oltre 10 opere pubbliche attive, Ischia sta ricostruendo daccapo una scuola dopo averla demolita e la spiaggia di Sant’Angelo e dei Maronti è oggetto di ripascimento. L’altra parte dell’isola, invece, è ferma nella sabbia mista a fogna di Casamicciola e nelle guerre sceme dei politici lacchesi. Pensate che l’anno scorso il ripascimento lo ha fatto il privato e che i figli di Lacco Ameno e Casamicciola frequentano scuole inadeguate e rattoppate.

In questo scenario, arriva l’ultima determinazione del consiglio metropolitano che ha previsto in bilancio be 7 milioni per la messa in sicurezza di due porzioni del territorio molto delicate della nostra isola: Fasano – Fondolillo a Barano e Cava Grado a Serrara Fontana.

Interventi per 7 milioni di euro in più annualità che permetteranno ai due comuni di iniziare un percorso di messa in sicurezza. Pensate se nel 2015, invece di perdere fondi e bloccare un’isola intera, i sindaci non avessero inseguito le velleità di Pascale e Spignese ma avessero messo mano a progetti diversi quanti benefici avremmo avuto… Ma con i se e con i ma, non si scrive nessuna storia.

E, last but not least, la presenza di Dionigi Gaudioso nel consiglio metropolitano non è una coincidenza secondaria. Tutt’altro.

Il Consiglio metropolitano di Napoli – scrive il sindaco di Barano e consigliere metropolitano -, nella seduta odierna (ieri, ndr), ha provveduto ad approvare il nuovo bilancio di previsione ed il programma triennale dei lavori pubblici, in cui sono stati inclusi due importanti interventi per l’Isola d’Ischia.

Il primo è un intervento a protezione del costone e della strada comunale in località Fasano–Fondolillo, nel Comune di Barano d’Ischia, per un importo complessivo di 5 milioni di euro, di cui 237.900,00 euro da impiegare il primo anno per la progettazione. Il secondo, invece, è un intervento a protezione del tratto di costa sottostante il terminal dei bus in località Cava Grado, nel Comune di Serrara Fontana, per una somma complessiva di 2 milioni di euro, di cui 176.900,00 euro il primo anno per la progettazione. Per entrambi gli interventi è stato già approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Il Consigliere metropolitano Dionigi Gaudioso, che ha preso parte alla seduta svoltasi nella sala consiliare di Santa Maria La Nova, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto. “Sono particolarmente soddisfatto per questi primi frutti raccolti nella mia esperienza in Città Metropolitana” conferma Gaudioso, che aggiunge: “Ringrazio il Sindaco metropolitano, Prof. Gaetano Manfredi, a cui sin dall’inizio avevo sottoposto la problematica dei costoni ed il quale ha mantenuto gli impegni assunti.

Gli interventi in questione possono rappresentare la soluzione per fermare l’erosione e gli eventi franosi, in modo da risolvere definitivamente i problemi atavici che attanagliano i due tratti di costa interessati e che tanto pregiudizievoli sono sia per l’incolumità delle persone che per le attività commerciali presenti nelle aree interessate. Sono interventi che attendevamo da tempo. Sto già raccogliendo i primi frutti, ma sicuramente non ho intenzione di fermarmi e continuerò a profondere un impegno sempre maggiore per ottenere i massimi benefici possibili sia per l’isola d’Ischia che per l’intero territorio metropolitano” conclude Gaudioso.