Il primario del Rizzoli, Roberto Buonanno, vuole la lapidazione di Gaetano Di Meglio!

Mimmo Loffredo e Filomena Mattera sono due dipendenti del Rizzoli e due consiglieri comunali il che, ovviamente, li coinvolge in valutazioni politiche e li proietta sotto una luce diversa. Dopo la protesta, strumentale, contro le strisce blu del Rizzoli ho commentato come la protesta dei lavoratori ISCHITANI del Rizzoli per un abbonamento da 130 euro al mese sia un’offesa rispetto al costo che sopportano e sostengono i PENDOLARI del Rizzoli. Quelli che partono molte ore prima per raggiungere la sede del Rizzoli, che sostengono le spese del trasporto marittimo, dell’eventuale parcheggio in terraferma e di altri costi che sono facilmente intuibili.

Un commento così vero che è sostenuto anche dalle rivendicazioni degli stessi sanitari che ora chiedono all’ASL di liberare l’area dei tamponi per parcheggiare gratis. Ovvero, basta che non pago io il parcheggio, poco importa di chi lo paga. Una volta pubblicato il mio commento, come spesso accade, si è accesa un ridda di commenti di odiatori seriali che non considero. Per me sono come l’acqua nello sciacquone, fanno rumore ma poi passano via in fretta. Ma ci sono alcune circostanze che non possono essere sottaciute.

Sono convinto che tutti i commenti negativi che ho letto siano stati suggeriti e richiesti dallo stesso Loffredo. Loffredo, infatti, durante uno sciopero degli operatori di Villa Mercede chiese a Gigi Listi di aggredirmi perché lo avevo criticato. Sentii la richiesta con le mie orecchie e, puntualmente, accade che pochi metri dopo ebbi un confronto animato con Gigi Lista sedato dall’ispettore Calvi della Polizia di Stato di Ischia. Non si contano le volte in cui mi hanno riportato le infamie che Loffredo racconta sul mio conto, ma anche questo fa parte del contesto sciacquone.

Avevo letto anche il commento del fidanzato (o così pare) di Filomena Mattera, tale Pelella, che mi ha chiamato TROGLODITA , vabbè, vivrò lo stesso sapendo di non aver stuprato un’area immensa del verde di Serrara Fontana con asfalto, cemento e altre costruzioni abusive quando mio padre (Domenico, ndr) ricopriva un ruolo pubblico al comune di Serrara Fontana.

Ma il commento del primario Roberto Buonanno, che ho provveduto a denunciare, credo abbia superato il limite della decenza. Pensare che un primario del Rizzoli possa “organizzare la sua (di me, ndr) lapidazione” è una cosa grave che non può e non deve passare oltre.

Non sarà Roberto Buonanno a farmi stare zitto, non sarà Mimmo Loffredo a farmi tacere e a non farmi scrivere quello che penso, ma di certo non è consentito a nessuno di suggerire al web di “organizzare la mia lapidazione”.

A tutto c’è un limite. So bene che nessuno avrà il coraggio di indignarsi e che nessuno muoverà un dito se non il giudice penale che ha l’obbligo di legge, ma questo non aggiunge e non toglie nulla a quella che è la mia libertà!

Continuerò a criticare l’azione dei consiglieri comunali Loffredo e Mattera con ancora maggior vigore e maggior coraggio. Continuerò a scrivere quello che credo giusto scrivere senza dare nessun spiraglio di vittoria a tutte la bolle social che potete aizzare. Continuerò ancora di più. Ancora di più!