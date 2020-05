Il presidente del tribunale Garzo domani arriva a Ischia

Paolo Mosè | Il presidente del tribunale di Napoli Elisabetta Garzo sbarcherà a Ischia domani, per rendersi conto di persona della logistica e soprattutto dell’agibilità della sezione distaccata di Ischia. In previsione della parziale ripartenza dei processi civili e penali. E’ una decisione che giunge anche dopo la missiva trasmessa nella mattinata di mercoledì, in cui l’Assoforense e il suo presidente Gianpaolo Buono criticavano fortemente il protocollo sottoscritto dallo stesso presidente e alcuni membri del direttivo del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli. Quello stesso direttivo che dopo aver ricevuto la missiva di protesta dell’Assoforense, si è riunito urgentemente nella mattinata di ieri, in gran consiglio, per ridiscutere su come procedere nella sezione distaccata di Ischia dal 12 maggio prossimo.

Prendendo spunto innanzitutto sulle varie problematiche che sono state sottolineate abilmente, elencate in queste cinque cartelle che si racchiudono in tre punti sostanziali più una chiosa per dire che non si può procedere contestualmente a svolgere processi civili e penali. In una struttura, tra l’altro, che è “guidata” da un corridoio in cui si dividono le varie stanze dove vengono svolte le udienze civili e che conduce poi alle aule dove si svolgono abitualmente i processi civili. Un corridoio non più largo di un metro e mezzo e stando alle direttive che sono state impartite sia dal governo centrale che dalla Regione Campania, tra un operatore e l’altro vi deve essere almeno una distanza di sicurezza di 1-1,5 metri. Ciò non verificabile, è quasi impossibile che si realizzi, dato che gli spazi sono esigui e che non consentono quella sicurezza sanitaria che è stata imposta a tutti i cittadini italiani. Senza alcuna distinzione. E chi non rispetta queste distanze, è di fatto soggetto ad una sanzione, ad un richiamo delle forze dell’ordine. Con il rischio, per le attività future al palazzo di giustizia di Ischia, del concreto pericolo dell’intervento dell’Asl, delle strutture sanitarie che potrebbero rilevare incongruenze nelle attività, assenza di quelle regole che sono state dettate all’inizio dell’epidemia poi diventata pandemia. Con il rischio poi di ritrovarsi con un intervento che vada ad interrompere ogni attività ritenendo i locali inidonei. Ed è un rischio concreto.

IL NODO GIUDICE DI PACE

Il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli quindi ha ripreso ad affrontare il tema della sezione di Ischia dopo la ferma protesta in cui si diceva, nella lettera dell’avv. Gianpaolo Buono, che l’intera classe forense isolana non è stata tenuta in considerazione, non è stato chiesto un parere, un suggerimento che in questo caso sarebbe stato più che utile. E nella missiva, di cui ne abbiamo riportato ampi stralci nell’edizione di ieri, il direttivo dell’Assoforense non è stato affatto benevolo nelle critiche nei confronti del presidente Antonio Tafuri. E con coloro che sono intervenuti al tavolo di confronto con il presidente del tribunale Garzo e il giudice coordinatore che si occupa delle attività al Giudice di Pace. E su quest’ultimo ufficio delicato, che assorbe un numero elevato di procedimenti penali e civili, c’è stato chi in quella riunione si è mostrato insofferente. Di non essere più disposto ad accogliere così tanto facilmente le proteste, le richieste di intervento, di dare funzionalità alla cancelleria, che in questi anni sono giunti puntualmente dall’avvocatura ischitana. Non trovando il più delle volte ascolto, ma solo una indifferenza che non ha fatto altro che acuire i problemi, che sono diventati improcrastinabili con il passare del tempo e per l’assottigliamento del personale, che non ha avuto una degna sostituzione. E chi c’era e chi ha il governo di questo ufficio a livello napoletano e che siede nella sede centrale del tribunale, avrebbe risposto candidamente che forse era più giusto che si giungesse ad una chiusura dell’ufficio; che non si può più andare avanti con queste continue richieste che a volte non possono trovare corrispondenza, o risposte che possano accontentare l’avvocatura ischitana, perché presso la sede centrale i problemi si ingigantiscono ancor di più e che si lavora in costante emergenza. Non è una risposta. Ma come voler dire che non si possono continuamente sollecitare richieste. Ma qui siamo in tutt’altra situazione. Da anni ormai presso il Giudice di Pace non c’è più un cancelliere e questo comporta gravissime difficoltà. Tutte le sentenze che vengono emesse dai giudici di pace non possono essere pubblicate perché non c’è chi le registra e le pubblica. E questo ammasso di sentenze, che è carta voluminosa, finiscono sistematicamente all’interno di una cassaforte in attesa dell’arrivo di un funzionario. Che se mandato, a volte arriva una volta a settimana e fa quel che può, e prima di pubblicare una sentenza si ritrova a dover controllare tutto ciò che è stato fatto in quel singolo fascicolo, che si sia rispettata la procedura. E questo è un passaggio che dimostra delle difficoltà che si registrano dopo l’emergenza più acuta causata dalla pandemia.

LE RICHIESTE DELL’ASSOFORENSE

In quella stessa missiva Gianpaolo Buono e l’intero direttivo hanno di fatto sottoscritto un invito chiaro ed esplicito al presidente del tribunale e al presidente del consiglio dell’Ordine. Toccando punti focali e giungendo immediatamente dopo a delle conclusioni. Per spiegare il perché diventa estremamente problematico aprire come nulla fosse accaduto il 12 maggio. Seppur con delle limitazioni, con degli accorgimenti per rendere più sicuro per tutti coloro che saranno costretti ad utilizzare le aule di giustizia. In ossequio alle garanzie sanitarie che vengono richiamate dalle varie task force che il governo ha confezionato raggiungendo il numero di 400 addetti al “pensatoio”: «Invitiamo 1) il COA di Napoli, in persona del Presidente p.t., Avv. Antonio Tafuri, a disporre la immediata convocazione del Consiglio al fine di revocare, ad horas, il consenso prestato alla sottoscrizione dei due Protocolli odierni, relativamente ai due Uffici Giudiziari dell’isola d’Ischia, alla stregua delle ragioni esposte e\o deliberare la sottoscrizione di altri Protocolli che riflettano le circostanze rappresentate nella nota del 23 aprile 2020 e, nella premessa di cui alla Proposta di Protocollo del 27 aprile 2020; 2) il sig. Presidente del Tribunale di Napoli a convocare un incontro, da tenersi anche in videoconferenza, che garantisca la partecipazione dei rappresentanti dell’Associazione Forense dell’isola di Ischia e del Coordinatore degli Uffici Giudiziari della isola d’Ischia, per discutere sulle criticità di tali Uffici e sulla incompatibilità delle misure contenute nei due Protocolli odierni.

In difetto, non avremo altra scelta se non quella di tutelare i diritti e le aspettative della Avvocatura Ischitana facendo ricorso agli strumenti previsti per legge, anche proclamando l’astensione dalle udienze a tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della L. 146/1990.

In conclusione, ribadiamo che presso gli Uffici Giudiziari Ischitani mancano, oltre che risorse umane sufficienti, tutti quegli accorgimenti indispensabili ad assicurare le condizioni di sicurezza imposte dalle Autorità sanitarie a livello nazionale ed internazionale tesi a limitare la propagazione del Covid-19 (installazione di termoscanner per il rilevamento della temperatura corporea all’ingresso dei locali, mediante personale specializzato, installazione di presidi di igienizzazione individuale, distributori gel, sanificazione dei locali quotidiana al termine di ogni attività, vigilanza ai varchi di accesso dell’edificio, ecc…)».

LA DATA DEL 30 GIUGNO

L’arrivo del presidente Elisabetta Garzo, che si è insediata pochi mesi fa dopo aver ricoperto lo stesso incarico al tribunale di Napoli Nord, è ritenuto dall’avvocatura ischitana risolutivo per trovare le giuste soluzioni. Soprattutto quelle auspicate dal presidente Gianpaolo Buono, che da sempre ha ritenuto che dei processi penali in questa fase non si debba proprio parlare e la verifica successiva si potrà affrontare solo prima del 30 giugno. Una data “storica” che è riportata nel primo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che stabilisce che l’emergenza nel campo della giustizia possa concludersi al 30 giugno salvo diverse valutazioni legate all’andamento dell’attività coronavirus nel nostro Paese ed in particolare nelle regioni più interessate. Con la lieta notizia che Gianpaolo Buono ha recuperato integralmente la propria funzione e potrà essere presente alla visita guidata del presidente Garzo. La quale, dopo le numerose attività svolte per rimettere in sesto una struttura così complessa come quella del centro direzionale, fatte di incontri con le varie componenti che fanno parte integrante del pianeta giustizia e con gli stessi sindacati, vuole conoscere ciò che è all’esterno della sede centrale. E rimanendo Ischia l’unica sezione distaccata della intera Campania, è giusto che il massimo rappresentante dei giudici napoletani voglia capire quali sono le problematiche e cosa si può fare e cosa è impossibile richiedere ai protagonisti del processo. Invogliata inoltre da questa lettera di cui abbiamo riportato l’invito ultimo a lei rivolto dall’Assoforense, per focalizzare il suo convincimento e quali saranno le norme che verranno riportate nel decreto che sarà definitivamente notificato a tutti gli interessati.

Il presidente si accorgerà di trovarsi in una struttura “affogata” in pochi metri quadrati, dove tutto passa per un piccolo corridoio e dove gli stessi giudici che operano nella sezione sono preoccupati e vogliono che tutto avvenga nella massima sicurezza. E quindi il protocollo che era stato di fatto sottoscritto dal giudice coordinatore Eugenio Polcari e l’Assoforense va nella direzione di procedere, per il civile, solo per udienze inderogabili, di processi che hanno bisogno di decisioni immediate. Rimettendo tutti gli altri, anche quelli che hanno una particolare richiesta di risposta del giudice, a dopo il 30 giugno prossimo. Domani sarà quindi una giornata non di riflessione, ma di decisione e lo si farà con il concorso di tutti coloro che hanno una conoscenza diretta delle problematiche, dislocazione ed attività presso questa sezione distaccata. Troveranno di fronte un presidente di provata esperienza che per moltissimi anni è stato presidente di sezione penale, fino ad andare a ricoprire l’incarico di giudice di Cassazione ed aver di fatto “partorito” il tribunale di Napoli Nord, dove nulla esisteva, assenza di organizzazione e che solo grazie all’esperienza, alla determinazione e la comprensione del presidente Garzo ha potuto decollare e funzionare regolarmente. E non era poco.

Foto ilmattino