Il presidente del senatore. Eliseo Cuccaro dall’Alilauro alla guida dell’Autorità Portuale

È il nome di Eliseo Cuccaro quello indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per guidare l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, che comprende gli scali di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. La proposta di nomina, firmata dal ministro Matteo Salvini, è stata inviata ufficialmente alla Regione Campania che, per il tramite del governatore Vincenzo De Luca ha già ufficiosamente comunicato il suo parare positivo prima del passaggio alle commissioni parlamentari.

Una nomina che, pur giunta un po’ a sorpresa, rappresenta un importante passo avanti nella carriera di Cuccaro, a lungo amministratore delegato di Alilauro, storica compagnia di navigazione del Golfo di Napoli. Il suo è un nome ben conosciuto nel settore del trasporto marittimo locale, avendo accompagnato – negli ultimi anni – il delicato passaggio generazionale in azienda, da Salvatore Lauro alla figlia Maria Celeste.

Il passaggio dalla cabina di regia di un operatore privato a quella pubblica dell’ente portuale segna non solo una promozione personale, ma anche un momento di riflessione per il sistema portuale partenopeo. La vicinanza di Cuccaro a uno dei player più influenti nel Golfo non è un dettaglio secondario, anzi, è destinata a far discutere.

In molti si aspettano ora che questa conoscenza diretta delle esigenze delle isole e degli operatori marittimi si traduca in una gestione più attenta e concreta, soprattutto se confrontata con quella del suo predecessore Andrea Annunziata, la cui azione è stata spesso percepita come distante dalle problematiche quotidiane di chi lavora sul mare.

Cuccaro, in diverse occasioni pubbliche, ha più volte sottolineato la necessità di una maggiore cooperazione tra pubblico e privato, denunciando ritardi infrastrutturali, carenze di personale nelle autorità portuali e una normativa spesso poco chiara che penalizza gli investimenti. “Oggi il vero vulnus è su chi ha l’onere di dettare le regole – ha dichiarato di recente –; attualmente chi se ne occupa non sembra avere le idee chiare, il che ricade sugli imprenditori che entrano in confusione e non sanno come indirizzare gli investimenti. È bene valutare un rallentamento delle decisioni già prese per confrontarsi con gli imprenditori che operano nel settore e fare la scelta più giusta possibile”.

Il nuovo presidente ha poi puntato il dito su un’altra criticità: il capitale umano. “Oltre alle infrastrutture materiali, ho preoccupazione per un altro aspetto: noto una carenza nel capitale umano, mi sembra che manchino le personalità adatte a trattare questi sistemi. Nelle autorità portuali manca il personale adatto. È necessario sollecitare il legislatore affinché cambi il modello di governance anche delle autorità portuali: serve pensare a un sistema diverso, misto tra pubblico e privato, dove le società private possano dare un grande impulso sia in termini di finanziamenti che di competenze nel decidere cosa è giusto fare e in quale direzione investire.”

Ora, passato “dall’altra parte”, Cuccaro avrà l’occasione di mettere in pratica le sue idee. Il mondo del trasporto marittimo locale, specie quello delle isole del Golfo, osserva con attenzione e con una certa dose di speranza: che questa volta la voce del territorio possa trovare ascolto proprio all’interno delle stanze in cui si decidono le rotte future.

La nomina che piace a Vincenzo De Luca: «Scelta necessaria per non bloccare gli investimenti nei porti campani»

«Era assolutamente necessario accelerare». Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commenta così la proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di affidare la guida dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a Eliseo Cuccaro, nome avanzato nei giorni scorsi dal ministro Matteo Salvini. Dopo mesi di vacanza al vertice e gestione commissariale, per De Luca la nomina era «indispensabile» per non rallentare la mole di investimenti già in corso, a partire da quelli legati al Pnrr e all’Accordo di Coesione, che riguardano direttamente gli scali di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.

«Veniamo da mesi di sospensione della direzione del sistema portuale del Tirreno Meridionale – ha dichiarato il governatore – Dunque era assolutamente necessario andare ad un’accelerazione per dare all’autorità portuale un assetto definitivo e non rallentare gli investimenti». De Luca ha confermato di aver avuto nei giorni scorsi un colloquio diretto con il ministro Salvini, a seguito del quale la Regione ha dato rapidamente l’intesa richiesta.

Ora resta da attendere l’ultimo passaggio istituzionale, con il parere delle commissioni parlamentari: «Manca ovviamente un passaggio istituzionale perché la proposta avanzata dal ministro deve passare al vaglio delle commissioni. Mi auguro – ha aggiunto – che tutto si concluda entro luglio: non c’è un minuto da perdere».

Il governatore ha sottolineato come la priorità della Regione sia che il candidato sia in regola con tutti i requisiti di legge, in particolare quelli di competenza e compatibilità: «A noi interessa soltanto che il candidato abbia i requisiti per assumere un incarico pubblico, come previsto per tutte le nomine istituzionali».