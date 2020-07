Il Prefetto di Napoli a Procida. L’ultima volta oltre 30 anni fa

Leo Pugliese | Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha visitato ieri mattina il Comune di Procida nell’ambito degli incontri programmati su tutto il territorio provinciale fin dal suo insediamento della fine si gennaio scorso.

Ad accogliere il rappresentante del Governo, il sindaco Dino Ambrosino, i componenti del Consiglio comunale, i dipendenti comunali e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Il Comandante della locale stazione dei carabinieri Mar. capo Roberto Andalò, il Capitano della Compagnia di Ischia e Procida Cap. Angelo Pio Mitrione, il capo del circondario marittimo T.V. Calogero Carapezza e il comandante della polizia Municipale Dott. Luigi Martino.

Nel suo intervento di saluto, il primo cittadino ha ringraziato il Prefetto per il suo arrivo a Procida per il bellissimo rapporto di collaborazione che si è instaurato subito tra i due livelli istituzionali anche in un momento storico molto difficile come quello del coronavirus.

Nel suo messaggio di vicinanza alla comunità procidana il Prefetto Valentini ha ribadito l’importanza del comune di Procida all’interno del territorio del golfo e elogiando l’Amministrazione comunale per come ha saputo gestire l’emergenza covid ed invitando altresì a non sentire la Prefettura lontana ma bensì ribadendo la centralità della vicinanza tra le istituzioni.

«Brevemente c’ero già stato a Procida per un giorno, in vacanza. Oggi sono qui in forma istituzionale. Ogni territorio ha la sua peculiarità, sono venuto per vedere questi territori, ascoltare ciò che accade e possibilmente per aiutare attraverso la prefettura a risolvere qualche problema e attraverso il metodo della collaborazione tra le istituzioni nei diversi livelli di insediamento».

«Oltre al confronto con le istituzioni di governo io sto visitando moltissime realtà sociali, sto stabilendo contatti con il mondo delle imprese ed esattamente quello che mi ero prefisso sin dal mio insediamento a gennaio, entrare nel territorio, quando dico che è la prefettura che si avvicina al territorio intendo che è lo stato che si avvicina al territorio per interagire assieme alle altre istituzioni per migliorare la qualità di vita dei cittadini»

Subito dopo il consiglio comunale – convocato in forma straordinaria – il Prefetto – accompagnato dal Sindaco – ha visitato alcune zone dell’isola di Arturo rimanendo letteralmente affascinato dalla bellezza di Procida. Dopo la casa comunale – infatti il Prefetto Valentini – ha visitato la locale stazione dei Carabinieri, l’Abbazia di Terra Murata e Palazzo D’avalos

Chi è Marco Valentini, Prefetto di Napoli

Marco Valentini è il Prefetto di Napoli: succede a Carmela Pagano. Nato a Roma il 24 settembre del 1956, Marco Valentini è direttore dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Viminale: ha già ricoperto l’incarico di Prefetto sia in Lombardia che in Toscana, rispettivamente a Lecco e a Grosseto.

Marco Valentini si laurea in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma.

Nel 1985 riceve un incarico presso l’Alto Commissariato Antimafia, mentre dal 1992 al 2004 è direttore dell’Ufficio legale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dal 1997 al 2004, invece, è direttore della rivista di intelligence “Per Aspera ad Veritam”.

Nel 2010 lascia il suo incarico al Gabinetto del Ministero dell’Interno e riceve il suo primo incarico da Prefetto, a Lecco;

nel 2012 diventa Prefetto di Grosseto,

mentre nel 2013 viene nominato direttore dell’Ufficio per l’amministrazione generale del dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Dal 2014 insegna diritto penale alla Facoltà di Scienza Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,

mentre nel 2016 il Consiglio dei ministri ne ha disposto la nomina a direttore dell’Ufficio Affari legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell’Interno.