Il Pozzovecchio torna accessibile: completati i lavori sulla spiaggia simbolo di Procida

Una delle spiagge più amate e suggestive dell’isola di Procida, il Pozzovecchio – resa celebre anche dal film Il Postino con Massimo Troisi – è di nuovo completamente accessibile al pubblico. Dopo settimane di lavori, interventi di messa in sicurezza e pulizia, l’arenile è tornato fruibile, pronto ad accogliere residenti e visitatori per la stagione estiva.

A dare l’annuncio è stato direttamente il sindaco, che ha voluto sottolineare l’importanza degli interventi realizzati e ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere questo risultato.

“Finalmente anche la spiaggia del Pozzovecchio torna completamente fruibile. Sono state rimosse le interdizioni, e grazie al finanziamento della Città Metropolitana è stata garantita una buona rassettata a tutto l’arenile.

Sono durati 3 settimane i lavori di svuotamento delle reti di contenimento del costone. Le prossime operazioni saranno realizzate a settembre.

Ringraziamo per la pazienza e disponibilità i proprietari dei terreni di via Serra, e una menzione speciale va a Carlo gestore del Lido per l’assistenza e la collaborazione.

Da qualche tempo sono andati a regime gli interventi di preparazione delle nostre spiagge libere alla stagione dei bagni, con grande impegno di risorse ed energie. I lavori vanno ripetuti daccapo ogni anno, poiché le mareggiate invernali distruggono tutto e ci riversano addosso tonnellate di rifiuti”.

Le parole del primo cittadino non lasciano spazio a dubbi: il recupero della spiaggia è stato un lavoro complesso, durato diverse settimane e reso possibile anche grazie al sostegno economico della Città Metropolitana di Napoli. L’intervento ha previsto l’eliminazione delle interdizioni che impedivano l’accesso all’arenile, la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante la spiaggia.

Il sindaco ha inoltre annunciato che altri interventi saranno programmati per il mese di settembre, a testimonianza dell’attenzione costante dell’amministrazione verso la sicurezza del territorio. Le reti di contenimento del costone, che servono a prevenire frane o smottamenti, sono state svuotate per evitare l’accumulo di materiale pericoloso.

Si tratta di operazioni fondamentali per garantire la sicurezza dei bagnanti, soprattutto in un’area come quella del Pozzovecchio, dove la conformazione geologica richiede un monitoraggio costante.

Nel suo messaggio, il sindaco ha voluto esprimere gratitudine verso i proprietari dei terreni adiacenti alla spiaggia, in particolare quelli di via Serra, che hanno mostrato pazienza e collaborazione durante i lavori. Un ringraziamento speciale è stato poi rivolto a Carlo, gestore del Lido, per il supporto operativo fornito durante tutte le fasi dell’intervento.

Queste parole testimoniano come il recupero della spiaggia sia stato possibile anche grazie alla sinergia tra istituzioni, cittadini e operatori locali.

Uno dei temi più delicati sollevati dal sindaco riguarda la ciclicità degli interventi necessari per rendere fruibili le spiagge libere dell’isola. Il primo cittadino ha sottolineato come, ogni anno, le mareggiate invernali compromettano il lavoro svolto durante la stagione precedente, costringendo l’amministrazione a ripartire da capo.

Questo fenomeno, legato anche ai cambiamenti climatici e all’intensificarsi degli eventi meteorologici estremi, rende sempre più difficile la gestione delle coste. Ogni anno, infatti, è necessario stanziare risorse economiche e umane per la pulizia e la sistemazione degli arenili, che vengono puntualmente danneggiati dalla forza del mare e dai detriti che si accumulano lungo le coste.

Procida, da anni continua a puntare sulla valorizzazione del proprio patrimonio naturale. Le spiagge rappresentano non solo un bene paesaggistico, ma anche un simbolo di accessibilità e rispetto per l’ambiente. Il lavoro svolto per restituire al pubblico la spiaggia del Pozzovecchio va in questa direzione.

“Da qualche tempo sono andati a regime gli interventi di preparazione delle nostre spiagge libere alla stagione dei bagni, con grande impegno di risorse ed energie”.