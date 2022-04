Il portone del palazzo di giustizia resta sbarrato fino alle 9.20

Paolo Mosè | Siamo forse alle prove per prepararsi al 31 dicembre 2022, quando verrà sancita la definitiva chiusura della sezione distaccata di Ischia? Con grande stupore di avvocati, pubblico e di qualche giudice di pace, il portone del palazzo è rimasto chiuso fino alle 9.20. Nessuno, a quanto pare, tra i dipendenti presenti, era in possesso della chiave e si è dovuto attendere l’arrivo della dirigente per consentire l’inizio in ritardo dell’udienza dinanzi al Giudice di Pace.

Una situazione che per la verità si è già presentata in altre occasioni con inauditi ed ingiustificati ritardi nell’aprire il portone di un ufficio pubblico che si occupa di giustizia. E il bello si è materializzato allorquando la dirigente è arrivata e mentre si incamminava verso il portone per aprirlo, si è rivolta alquanto scocciata verso gli avvocati dicendo papale papale: «Non voglio sentire commenti».

Forse preoccupata di iniziare qualche confronto giusto per capire il perché da qualche anno a questa parte non sempre il portone della giustizia viene aperto stando alla disposizione alla lettera del presidente del tribunale. Perché, può apparire a qualche cittadino che ha interesse ad entrare nel palazzo di via Michele Mazzella che questo non possa essere identificato come una struttura pubblica, ma qualcosa di più privatistico. Non vi sono correttivi, eppure le lamentele si erano manifestate già da diversi mesi, ma senza alcuna soluzione. Eppure in questo frangente così delicato coloro che hanno a cuore che continui ad operare la sezione sull’isola d’Ischia dovrebbero fare uno sforzo in più per non consentire qualche alibi a chi lavora con determinazione per porre fine alla giustizia su questo territorio.

Così facendo si gioca per l’“avversario”, per chi al Ministero ha deciso e continua ad operare per evitare che il Parlamento approvi l’emendamento della proroga per altri due anni. Vanificando gli sforzi degli avvocati, che stanno facendo di tutto e di più per trovare quel consenso necessario nel mondo politico per l’approvazione di questo emendamento prima della fine dell’anno. E coloro che operano negli uffici giudiziari, la maggioranza dovrà recarsi ogni mattina al lavoro a Napoli. Mentre il Giudice di Pace rimane funzionante e tutti coloro che sono in servizio presso il tribunale stanno facendo di tutto per farsi trasferire al primo piano, per non doversi sobbarcare di prima mattina il viaggio in aliscafo.