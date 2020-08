Il porto di Lacco Ameno e la “guerra” dei residenti storici: ok solo per 20. Gli altri tutti esclusi!

Ida Trofa | E’ stato un mercoledì rovente all’ombra del Fungo. I “100“ della contestazione alle scelte del commissario Carbone si sono presentati, comunque, al sorteggio del bando per l’assegnazione dei posti barca. Un folto assembramento di uomini e di donne si sono portate ai piedi del Municipio per partecipare alle procedure previste dal bando indetto appena qualche settimana fa. Non meno di due giorni, fa gli stessi possessori di imbarcazione avevano chiesto chiarezza e rispetto per i residenti storici.

L’area individuata per l’ormeggio, denominata Zona 3, è posta sul versante Ovest del Porto nella zona limitrofa all’Hotel “Regina Isabella”, dove vi è posizionata una scogliera di protezione dai marosi, della lunghezza di ml. 155 e una larghezza media di 6 m, composta da gettata di massi di diversa categoria con sovrastruttura in calcestruzzo.

La suddetta area di ormeggio comprende solo il posto barca senza servizi di fornitura di acqua, fornitura di elettricità e assicurazioni per furti e danni. La vigilanza sarà garantita da un impianto di videosorveglianza collegato al Comando dei Vigili Urbani e la sicurezza antincendio sarà garantita dall’istallazione di estintori a norma posti sulla spiaggia nei pressi dell’ Hotel. I numeri degli ormeggi sono 30, suddivisi per imbarcazioni di classe I, II e III a remi e/o con motore.

Ieri mattina, l’Architetto Enzo D’Andrea, capo dell’ufficio demanio ha finalizzato le procedure nel merito delle domande pervenute. L’assegnazione del posto barca è solo stagionale, per il periodo che va dal 1 giugno al 31 ottobre dell’anno in corso. Il richiedente ha prodotto e apposita dichiarazione in ordine al possesso del requisito di “residente storico” a fronte del quale l’Ente si riserva i relativi accertamenti. I posti barca sono stati assegnati, dal Responsabile del V Settore LL. PP., con apposito sorteggio, presso la Sala Consiliare del Comune e tanto sarà tenuto un registro cronologico delle assegnazioni.

Gli utenti saranno tenuti a rimuovere il natante a loro cura e spesa senza che sia necessario alcun preavviso entro la data del 31 ottobre dell’anno in corso. Qualora il proprietario del natante, alla data del 31 ottobre, non abbia rimosso il natante dal posto assegnatogli, il natante sarà rimosso e custodito a cura dell’Amministrazione comunale con spese a carico dell’utente, perdendo il diritto a ripresentare la domanda di stazionamento per gli anni successivi oltre la comminazione di una sanzione di € 500,00. L’assegnazione per l’uso dell’ormeggio è rilasciata nominalmente al proprietario dell’imbarcazione ed è riservata esclusivamente ad essa e non è trasferibile ad altra imbarcazione. AI momento del provvedimento con sottoscrizione per accettazione della scrittura privata per l’assegnazione del posto barca è stato consegnato un contrassegno da posizionare ben visibile sulla barca. L’autorizzazione allo stazionamento non comporta l’assegnazione di uno stallo ma unicamente la facoltà di mantenere l’imbarcazione all’interno delle aree di ormeggio secondo le dimensioni. L’assegnazione del posto è soggetta al pagamento di una tariffa comprensiva dell’IVA come per legge, con riferimento della classe del natante che va da 150 euro per la I classe, passando per 200 euro per la II classe fino a 250 euro per la III.

La petizione e l’assegnazione

L’avviso pubblico per la assegnazione dei posti per le barche dei residenti storici del comune di Lacco Ameno ha provocato una sollevazione popolare con circa cento cittadini del comune del Fungo, già sottoscrittori di una petizione indirizzata al commissario straordinario Ida Carbone e per conoscenza al prefetto di Napoli, al procuratore della Repubblica e al comandante della Guardia Costiera di Ischia.

Sotto accusa le delibere adottate dal commissario straordinario e il relativo regolamento per l’approdo, che hanno poi dato vita all’avviso. Tutti atti, che ad avviso dei firmatari della petizione, ledono i diritti dei residenti storici e pertanto ne chiedono l’annullamento.

Il commissario Carbone, però, non ha indietreggiato e, anzi, ieri mattina attraverso il lavoro dei funzionari comunali, in esecuzione della delibera e su sua sollecitazione, D’Andrea ha dato seguito alle operazioni, ammettendo le 20 domande relative alle barche con i requisiti indicati dal regolamento, attribuendo altrettanti posti barca in misura inferiore ai posti previsti pari a 30. Le altre istanze sono risultate non ammesse al sorteggio perché non conformi al regolamento.