Il Pomigliano si “vendica” del Forio. E’ 1-2 al Calise. Stop per i biancoverdi

REAL FORIO – POMIGLIANO 1-2

Eccellenza | Girone A | 27a giornata

Gabriele Tarallo | Il Real Forio per continuare a sognare, il Pomigliano per rilanciarsi in classifica, sfida valevole per la ventisettesima giornata di Eccellenza Campana, girone A.

La partita non inizia al meglio per i padroni di casa, Al 17’ Luigi Castagna fa cenno alla panchina di non riuscire a proseguire per via di un problema muscolare, al suo posto dentro Pelliccia.

Piove sul bagnato per gli uomini di Sanchez, poco prima della mezz’ora Mario Pistola resta giù in seguito ad un contrasto di gioco, successivamente sarà costretto a cedere il posto a Serrano.

Al 32’ dopo un cross morbido di Velotti, Acosta taglia sul primo palo, stacca da attaccante vero e indirizza la palla sul secondo palo, portando in vantaggio gli uomini di Sanchez, che alla fine dei primi 45’ si trovano avanti 1-0.

Al 55’ Sanguineti, pareggia i conti sull’1-1.

La partita prosegue in maniera piuttosto equilibrata e corretta, tuttavia una disattenzione della difesa del Forio concederà la possibilità ai ragazzi di Rea di passare a condurre, Siciliano ne approfitta e sigla il gol che completa la rimonta del Pomigliano.

La partita terminerà 1-2, con gli uomini di Sanchez che dopo sette risultati utili di fila, trovano una battuta di arresto in casa contro il Pomigliano.

Le parole di Mister Sanchez:”Ora ci prenderemo due giorni di sosta, dopodiché torneremo a parlarne in maniera tranquilla, merito al Pomigliano per la vittoria, ma da martedì si riparte, con gran voglia di rivalsa a Casal Di Principe, valuteremo i due infortunati di oggi, Castagna e Pistola, Martedì alla ripresa, augurandoci che non sia nulla di grave.

Al termine della partita Mister Rea accorso in sala stampa ai nostri microfoni ha detto “È stata una partita dai due volti, sofferta nel primo tempo, specialmente sulle palle alte (il gol di Acosta arriva difatti da un cross, ndr). Nella ripresa abbiamo alzato il baricentro, cercando di giocare di più, la capacità del singolo è andata a valorizzare il lavoro del gruppo. Non vogliamo fare programmi, le squadre davanti a noi sono super attrezzate e sono certo che si giocheranno il campionato fino alla fine, nulla è chiuso e tutti possono giocarsela, chiederò il massimo ai miei ragazzi, partita dopo partita, mi aspetto tanto dai miei ragazzi in vista della prossima, sarà come una finale per noi.”

IL TABELLINO

REAL FORIO 2014: Mazzella, Castagna (17’ Pelliccia; 38’ s.t. Aniceto), Sogliuzzo (21’ s.t. Cittadini), Pistola (26’ Serrano), Velotti, Tomasin, Di Lorenzo (20’ s.t. Arrulo), Di Costanzo, Buono, Acosta, Ballirano.

A disp: Santaniello, Di Meglio, Cabrera, Verde. All. Sanchez

POMIGLIANO: Angarelli, Di Finizio, Siniscalchi, Matute, Tommasini, Liccardi, Sanguineti (46’ s.t. Tassiero), Cardone (5’ s.t. Siciliano), Principe (43’ s.t. Granata), Granato (20’ s.t. Cirelli), Grande (20’ s.t. Imbimbo).

A disp: Bellarosa, Sirabella, Di Prisco, De Luce. All. Rea

ARBITRO: Sig. Giorgio Guarino da Avellino (ass. Tisi e Cifariello)

RETI: 36’ Acosta (RF); nella ripresa al 12’ Sanguineti, al 45’ Siciliano (P)

NOTE: Ammoniti Di Meglio (RF); Granata, Cirelli, Siciliano, Tomasini (P). Angoli 3 – 3.