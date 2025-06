Il poker bellissimo dell’Under 16! Ischia Calcio campione!

CANTERA NAPOLI – ISCHIA CALCIO 0-4

Under 16 Provinciali – finale

È festa grande per l’Ischia Calcio Under 16, che si laurea Campione Provinciale al termine di una stagione indimenticabile. Nella suggestiva cornice del “San Gennaro dei Poveri” nel cuore della Sanità, i ragazzi di mister Giacinto De Siano hanno scritto l’ultima, gloriosa pagina di un’annata che resterà nella storia del settore giovanile isolano.

Una cavalcata perfetta quella dei gialloblù, che hanno dominato il campionato fin dalle prime giornate e che, nella seconda fase, hanno ribadito la propria superiorità vincendo tutte le partite e chiudendo a punteggio pieno. Poi, nella fase a eliminazione diretta, non c’è stata storia: quarti, semifinale e finalissima vinti in maniera netta, con autorità e qualità da grande squadra.

Nell’atto conclusivo, contro la temibile Cantera Napoli, si è vista l’unica vera resistenza del torneo. Per oltre mezz’ora i partenopei hanno retto l’urto con ordine e sacrificio, riuscendo a contenere gli attacchi ischitani. Ma alla lunga, la maggior caratura tecnica, l’organizzazione e – soprattutto – la brillantezza atletica dei ragazzi di De Siano hanno fatto la differenza. Decisivo, in questo senso, anche il lavoro costante e meticoloso dei preparatori Marena e Pisano, sempre presenti e fondamentali nel percorso di crescita del gruppo.

Al triplice fischio, la meritata premiazione: il Delegato Provinciale Antonio Montesano, insieme al suo staff, ha consegnato il trofeo al capitano Colella, coronando una serata perfetta per l’Ischia Calcio. Un successo che non è solo un titolo, ma il simbolo di un progetto vincente.

Dopo la vittoria nel campionato regionale Under 18, arriva anche questo trionfo a livello provinciale Under 16: la ciliegina sulla torta di una partnership sempre più solida tra l’Ischia Calcio del presidente Pino Taglialatela e la Real Academy. Il secondo anno di collaborazione si chiude così con risultati eccellenti e una crescita evidente su tutti i fronti.

Obiettivo minimo era la qualificazione ai prossimi campionati regionali. Missione compiuta… e anche superata. Perché questi ragazzi non si sono accontentati: hanno voluto conquistare tutto, salendo gradino dopo gradino fino a piazzare con orgoglio la bandiera gialloblù sul tetto della provincia.

Applausi, dunque, ai “terribili” ragazzi di Ischia. Il futuro, a giudicare da questo presente, promette davvero bene.

LA GARA

Dopo l’inno nazionale, via alla finalissima. Il clima è rovente, la temperatura è proibitiva. Inizio gara propositivo della Cantera che cerca la profondità. Nel primo quarto d’ora non accade nulla. C’è equilibrio. Al 18′ la Cantera usufruisce di un calcio piazzato dal limite: il tiro radente di Liguori termina sul fondo, con Senese che “accompagna” il pallone.

L’Ischia si affaccia pericolosamente un paio di volte nell’area napoletana ma i cross o le conclusioni sono rimpallati dai difensori. Cooling break doveroso e si riprende. Al 29′ gialloblù in gol. Angolo dalla sinistra, pallone lungo sul secondo palo dove è ben appostato Raia che anticipa tutti e mette in rete. 3′ dopo Granato riceve in area ma non riesce ad anticipare il portiere. Al 35′ l’Ischia raddoppia grazie a Galluccio che si destreggia bene in area e di sinistro supera Orefice. Passano 2′ e Granato dalla distanza chiama il portiere alla grande parata. Si va al riposo con i ragazzi di De Siano in vantaggio di due gol.

Si riparte. Subito una occasione per l’Ischia: al 2′ lancio di Di Meglio per Raia che supera in velocità il diretto avversario, attende l’uscita del portiere ma il bomber conclude alto. Al 7′ girata di prima intenzione di Galluccio: sfera sul fondo. Al 18′ bravo Senese a smanacciare in angolo una punizione velenosa da trenta metri. Al 19′ la migliore occasione dei napoletani ma Palomba salva sulla linea, di testa, su tiro a botta sicura di Liguori. Sugli svilippi di un calcio d’angolo, altro pericolo in area isolana: l’incornata di un difensore canterano che sfiora il palo a Senese battuto. Al 25′ ripartenza di Raia, assist in mezzo per l’accorrente Rossetti ma il portiere con un gran balzo evita il terzo gol isolano. Al 30′ partita chiusa da Galluccio che raccoglie un pallone respinto dalla traversa (bordata di Raia) e insacca con freddezza. Al 34′ Trani quasi a porta vuota alza incredibilmente la mira. Raia quasi sul gong mette la sua firma nel tabellino con una saetta di destro dai sedici metri: 4-0. Per il signor Raho (ottima la sua direzione), i gialloblù possono alzare le braccia al cielo.

PREMIAZIONE – Dopo un attimo di tensione sugli spalti tra opposte “genitorie” (per fortuna ben presto è ritornata la calma), la esaltante mattinata si conclude con la consegna delle medaglie alle squadre e la consegna della coppa all’Ischia da parte del delegato provinciale Montesano. In campo, sul pullman del ritorno, all’imbarco di Pozzuoli e soprattutto sulla nave, squadra, staff, dirigenti, genitori e appassionati al seguito possono liberare la loro gioia. La Under 16 dell’Ischia Calcio è vogliosa di far parlare di sé anche nella prossima stagione. Provate a fermare questi ragazzi terribili di De Siano!