Il “Pio Monte” rivuole il “Pio Monte” Consegna fissata al primo Aprile

Ida Trofa | Un passo avanti e due indietro. Come in un grottesco gioco dell’oca, a passo di granchio, però, il complesso del “Pio Monte” torna sempre al punto di partenza. Soprattutto ora che a tirare i dadi è un governo, tutt’altro che “PIO” e che ha deciso di cambiare le carte in tavola in corso d’opera, fissando nuovi vincoli per fare di un complesso di cura per i poveri, un mega albero albergo, persino extra lusso.

Un’oasi nel deserto, l’ultimo sogno di un’eterna incompiuta: Casamicciola che rischia di prolungare l’agonia di un paese diventato paesaggio morto, cimitero urbano, luogo della memoria.

In attesa che vengano finalmente messi a regime i faraonici progetti (fuffa elettorale) palesati per la bonifica, confermati ieri dal Governatore dell’Ente Morale Partenopeo in una nota al Municipio di Casamicciola Terme. E ci sta pure chi si preoccupa del ritorno negativo dell’immagine dell’area terremotata! Pensate un po’…

Nuove ombre si allungano dopo mezzo secolo trascorso a collezionare fallimenti sul progetto di recupero ed in questo ultimo periodo di riconversione dell’area.

Aprile si avvicina e ieri i responsabili del Pio Monte hanno trasmesso all’ente locale, nella persona del sindaco Giovan Battista Castagna quale rappresentante legale pro tempore, un nota che sa tanto di diffida al Comune affinché lascino le aree detenute entro il 1° Aprile.L’assistenza legale è sempre quella dell’avv. Fabbricatore.

Nella nota si rappresenta al primo cittadino casamicciolese che il Comune di Casamicciola è detentore – in virtù di contratto di comodato del 16 maggio 2008 del complesso immobiliare già adibito a stabilimento termale denominato Santa Maria della Misericordia, in Casamicciola Terme, di proprietà di esso Pio Monte della Misericordia. All’art. ter del detto contratto fu pattuito inter partes che il medesimo Comune è obbligato altresì a riconsegnare in favore del Pio Monte della Misericordia tutte le aree oggetto di comodato libere e vuote di persone e di cose mera richiesta del Pio Monte della Misericordia, previo preavviso di rilascio da far pervenire sei mesi prima della data di riconsegna.

La nota fa seguito ad un precedente atto di diffida in cui il Pio Monte della Misericordia è addivenuto alla determinazione di risolvere il detto contratto di comodato e di rientrare nel pieno possesso del complesso

Il Pio Monte della Misericordia in persona del suo soprintendente pro tempore legale rappresentante sembra intenzionato in caso di ulteriori ritardi o mancanze a richiedere i danni derivati dall’inadempimento di esso Comune alle obbligazioni assunte con il contratto di comodato d’uso del cespite.

Con la nota in uno si invita il Comune di Casamicciola Terme in persona del sindaco a consegnare il complesso termale Santa Maria della Misericordia di proprietà del Pio Monte, in particolare le aree ex pineta specificando che in caso di mancata riconsegna si procederà a rivolgersi all’autorità giudiziaria competente. La nota sarà esecutiva nei contenuti a far data da aprile.

Se già la zona era diventata poco appetibile per gli investitori, oggi il peso di un sito ancora occupato dal comune, dalla scarsa lungimiranza locale e dei vincoli e dei paletti rischia di diventare insostenibile anche per i più temerari tra essi. E questo in barba al mare di chiacchiere versate per decantare la necessità di ripristinare quei luoghi.

Il Pio Monte nella sua richiesta di restituzione del bene ha sottolineato la necessità di andare avanti con il progetto di riqualificazione del sito avendo “ottenuto tutti i pareri necessari dalla Soprintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli “.

Ed è un gran pasticcio questa storia dei pareri rilasciati dagli organismi tecnici del ministero dei beni culturali e del ministero dell’Ambiente sul caso Pio Monte . Non è robetta di poco conto atteso il giudizio pendente al TAR sulla nomina della commissione edilizia e paesaggio del Comune di Casamicciola Terme che prima della Soprintendenza ha dato il suo nulla osta al progetto. Saranno validi quei pareri casamicciolesi anche in caso di annullamento delle nomine in commissione?

Questo ennesimo pasticcio burocratico è figlio di tensioni politiche mai rientrate e di un certo modo “pressapochistico“ di affrontare il problema pur sapendo che sullo stesso c’è la massima attenzione ed i riflettori puntati di tutti.

L’ennesimo stop and go. Che rischia di minare alle fondamenta un progetto di riqualificazione già debole, e poco appetibile per chi, in quell’area, dovrà investire quattrini.

Il rischio di un nuovo stop, insomma, è tutt’altro che campato in aria. Luogo di riconversioni fallite e promesse finite al macero, il Pio Monte è diventato il simbolo di un certo fallimento, quello di una comunità sgretolatasi, persa, immobile, risucchiata in un’eterna sala d’attesa dove le decisioni vengono rinviate all’infinito. Ma la città non può concedersi il lusso che questa eterna ripresa resti ferma, arenata per l’ennesima volta o magari per sempre.