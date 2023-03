Il piano strategico e il DMP | #4WD

L’amico Leonardo Sasso ha condiviso su Twitter il link del sito FTOURISM, la società torinese di consulenze turistiche facente capo al tecnico spagnolo Josep Ejarque. Leonardo sarà stato più fortunato di me, che non ho mai recepito notizia, pagine indicizzate e men che meno inviti di incontri pubblici sull’argomento in questione, ma su questo non intendo tornare perché ho già avuto modo di esprimerVi tutte le mie perplessità. Nonostante tutto, è la sostanza degli effetti di questo incarico (di cui ignoro come tanti i contenuti ufficiali) ciò che mi sta a cuore!

Copio e incollo pedissequamente dal sito FTOURISM quelle che dovrebbero essere le linee guida del lavoro di Ejarque:

“Cos’è il Piano Strategico?”

Una strategia condivisa per la trasformazione del modello turistico di Ischia, migliorando la qualità dell’offerta turistica, allungando la stagionalità e sviluppando una nuova competitività in modo congiunto.

“La Mission”

«Considerare lo sviluppo turistico di Ischia come motore per lo sviluppo economico locale, in grado di affrontare le sfide del futuro che il turismo oggi impone, di posizionare un’offerta concreta e di qualità sul mercato turistico, in modo equilibrato e responsabile, per garantire il benessere del turista»

“Il Piano Strategico di Ischia non è un documento teorico, studiato a tavolino ed imposto. È un lavoro congiunto che nasce dallo studio del mercato e dai contributi dei singoli operatori turistici, commerciali, della ristorazione e dei servizi di Ischia. Cosa deve essere Ischia come destinazione turistica? Quali possono essere le opportunità di crescita? Quali sono le sfide che dobbiamo superare? Lasciaci la tua opinione!”

Ecco la mia: la stagione 2023 è dietro l’angolo, le prospettive sono chiare a tutti, ma qui siamo ancora alle frasi fatte e alle enunciazioni retoriche. Di un piano operativamente concreto (a proposito, almeno aggiornate le date del futuro DMP correlandole a quelle del piano) e, soprattutto, del reperimento delle risorse necessarie ad attuarlo, ancora non si sa nulla. In altre parole, siamo ancora lontani dai nastri di partenza.