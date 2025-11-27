Il “piano” di Stani Verde per la difesa del territorio. Forio, nuovi interventi contro l’erosione costiera

L’Amministrazione comunale di Forio ha deciso di avviare nuovi interventi di messa in sicurezza della costa, particolarmente “attaccata” dai marosi, contrastando l’erosione e rendendo gli arenili attualmente “ridotti” maggiormente fruibili.

L’iniziativa approvata dalla Giunta è infatti denominata «Messa in sicurezza per la difesa del territorio con opere di mitigazione del rischio di erosione costiera e per il recupero ambientale del litorale del Comune di Forio» e la delibera approvata rappresenta atto di impulso per poter dare inizio a tutte le attività necessarie, propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

In premessa viene appunto evidenziato che si intende «attuare una serie di interventi aventi quale obiettivo principale la realizzazione di opere per la difesa costiera adeguate a fronteggiare il fenomeno erosivo in atto ed a ricostruire gli arenili erosi per salvaguardare il territorio, nonché per assicurare una fruizione balneare e turistica del litorale».

La delibera nel dettaglio individua anche le zone maggiormente a rischio: «L’assetto della linea del litorale costiero necessita, in particolar modo di quello posto ad est del comune di Forio, per la continua e ripetuta azione incidente del moto ondoso, di un intervento di difesa delle coste al fine di garantirne lo stato di conservazione e di fronteggiare i fenomeni di degrado che incidono su di esso».

Per tali motivi «è necessario programmare e realizzare interventi urgenti e strategici per la difesa della costa nel territorio comunale, al fine di contrastare i succitati fenomeni erosivi e tutelare il patrimonio ambientale, paesaggistico ed infrastrutturale».

Sta di fatto che si tratta di interventi complessi. Infatti la Giunta presieduta da Stani Verde sottolinea proprio che «la progettazione degli interventi di difesa costiera richiede elevate competenze tecniche specialistiche, studi meteomarini, rilievi ed indagini specifiche sul territorio imponendo l’utilizzo di strumentazione specifica e di settore non nella disponibilità dell’Ente».

Per tale motivo è stato deciso di adottare la delibera con la massima urgenza, «al fine di consentire un’immediata attivazione delle procedure necessarie per la messa in sicurezza del litorale costiero e procedure tempestivamente alle discenti azioni amministrative propedeutiche alla redazione di un PFTE». Ed infatti la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile proprio alla luce dell’urgenza di avviare l’iter tecnico-progettuale.

Richiamato il Codice dell’Ambiente del 2006, che «disciplina la tutela delle acque marino-costiere, i piani di gestione e la valutazione degli impatti ambientali degli interventi costieri», viene dato mandato al V settore- Demanio di avviare tutte le attività finalizzate alla progettazione, ovvero al PFTE degli interventi. Rup è stato quindi nominato il responsabile dello stesso Settore arch. Giampiero Lamonica.

La somma necessaria per le attività di studio e progettazione degli interventi di messa in sicurezza del litorale costiero, in particolar modo di quello posto ad est, è stata al momento prevista in 60.000 euro.

Lamonica dovrà ora attivarsi rapidamente per iniziare a “commissionare” studi e rilievi.