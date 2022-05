Il piano che si suona con i piedi arriva nel centro sud. Lo stesso pianoforte del film “BIG” con Tom Hanks

Napoli: parte da Ischia l’idea nuova per il divertimento estivo per il 2022. La Ellegi Spettacoli nota agenzia isolana, infatti, è la titolare del Big Piano il pianoforte che si suona con i piedi, una vera novità per tutto il centro sud, con le prime date che già sono state ufficializzate in giro per lo stivale e soprattutto per le province della Campania. Il titolare della Ellegi spettacoli, Gianmarco Balestrieri, sul nuovo progetto della sua agenzia afferma: “è un’idea che avevo da tempo, abbiamo ufficializzato questo prodotto per l’estate 2022 e siamo pronti e carichi per divertire tutte le piazze della Campania, stiamo ricevendo richieste da assessori e pro loco e cercheremo di portare a tutti il nostro pianoforte gigante per far ballare tutti i presenti”.

Il pianoforte è tra i più grandi al mondo ben 5 metri di lunghezza per 60 chilogrammi, e 4 ottave, in più il pianoforte oltre che come strumento di divertimento è utilizzabile anche come accompagnamento acustico, infatti, vengono riprodotti dei brani di musica classica o jazz, con le note che si illuminano con led luminosi. Il pianoforte è utilizzabile non solo negli eventi di piazza ma anche in cerimonie ed inoltre è stato studiato in America un protocollo per aiutare i bambini con difficoltà motorie per agevolarli nei movimenti. Un pezzo di storia che arriva al centro sud, infatti, il pianoforte è lo stesso identico pianoforte usato da Tom Hanks nel film BIG, una scena memorabile della cinematografia americana, che vede l’attore cimentarsi sul Big Piano improvvisandosi musicista, riproducendo il brano “CHOPSTICK” con i piedi.

Spesso e volentieri si è detto: “suoni con i piedi”, tempo fa questa frase sarebbe passata come un qualcosa di offensivo, a saperlo che nel 2022 una frase del genere sarebbe diventato un vero e proprio complimento. I piedi al posto delle mani, sembra un qualcosa di assurdo ma in realtà è un progetto che parte da lontano, quando un italiano parte per andare in America a lavorare alla Nasa ed inizia a progettare questo strumento di divertimento che negli anni è diventato un’attrazione presente in tutte le principali capitali degli stati mondiali, e da qualche settimana presente anche al sud. Per chi è incuriosito può visitare le pagine social Big Piano Italia e trovare tutte le foto e video del caso. Insomma l’estate si accende e parte proprio dalla Campania, in modo particolare da Ischia un’idea tutta da ballare e suonare.