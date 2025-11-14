Il Perrone Calcio riparte: una sconfitta non spegne l’entusiasmo. Di Maio: “Buon inizio”

L’avventura del Perrone Calcio è ufficialmente cominciata e Casamicciola torna ad avere una squadra a cui aggrapparsi, quei colori rossoneri che per anni hanno custodito passione e identità. Il progetto, affidato a mister Enrico Di Maio, non è solo una scelta sportiva, ma un tentativo di ricostruire un senso di comunità in un territorio logorato dalle ferite amministrative e dalle calamità che hanno segnato gli ultimi anni.

Domenica scorsa, al campo Di Meglio-Monti, il club del presidente Luca Piro è sceso in campo davanti a oltre duecento tifosi. Un debutto bagnato da una sconfitta, ma accompagnato dall’entusiasmo di chi ha voglia di ricominciare a sentirsi parte di qualcosa.

Il Perrone si è presentato con un 4-3-3 ordinato, un buon approccio iniziale e quella grinta che spesso distingue chi ha tutto da dimostrare. Si è percepita l’emozione della prima, inevitabile per un gruppo giovane e al debutto assoluto, così come si è avvertita la fatica di allenarsi al “Patalano” di Lacco Ameno per poi giocare a Casamicciola, condizione che di fatto equivale a scendere in campo sempre “in trasferta”.

Una conseguenza diretta delle scelte politiche casamicciolesi che continuano a farsi sentire anche sul piano sportivo. La partita è rimasta in equilibrio fino al gol del Napoli Est, arrivato al 42’ del primo tempo su un’azione contestata dai rossoneri per un presunto fallo di mano non sanzionato dal direttore di gara. Un episodio che ha rotto l’inerzia di un match fino a quel momento combattuto.

Nella ripresa il Perrone ha provato a rimetterla in piedi con generosità, alzando il baricentro e spingendo con maggiore decisione, senza però riuscire a trovare il varco per rimediare allo svantaggio. Il Napoli Est, solido e organizzato, ha gestito il vantaggio fino al triplice fischio.

Mister Di Maio ha schierato Gulino; Castagliuolo, Barone, Sarpa, Silvitelli; Yassin, Di Meglio, Silvitelli C.; Gargiulo, Mazzella, Esposito. Nel secondo tempo sono entrati Luongo, Lamonaca e Di Maio Vito. A disposizione anche Della Confusione, Napoleone, Piro, Castagna, Barile, Manco, Calise, Abbandonato. Il Napoli Est di mister Mattia Scognamiglio ha risposto con Bellarosa, Kaboré, Ovetti (autore del gol), Lembo, Signorelli, Rinaldi, De Finzio, Raiola, Fido, Cozzolino, Caso.

Il risultato brucia, ma non spegne nulla. L’impressione è che il lavoro, il sudore e l’identità faranno il resto. Domenica si va a Volla. Un altro banco di prova, un altro pezzo di strada per riportare il Perrone dove merita.